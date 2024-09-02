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Великобритания сообщила о новом нападении на судно у побережья Йемена

Ведомости

У берегов Йемена произошло нападение на торговое судно. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 58 морских милях к западу от Ходейды, Йемен», – сказано в сообщении.

Обстоятельства происшествия расследуются, судам рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности.

Утром 2 сентября UKMTO также сообщил о нападении на торговое судно в 70 морских милях к северо-западу от побережья города Эс-Салиф. Корабль был атакован двумя неопознанными снарядами. Еще один снаряд упал вблизи судна. Капитан корабля сообщал, что экипаж ведет работы по устранению повреждений. В результате атаки на борту никто не пострадал. Судно направляется в следующий порт захода.

Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Западные страны на фоне атак на торговые суда в Красном море объявили о начале операции «Страж процветания» в декабре 2023 г. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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