Великобритания сообщила о новом нападении на судно у побережья Йемена
У берегов Йемена произошло нападение на торговое судно. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).
«UKMTO получил сообщение об инциденте в 58 морских милях к западу от Ходейды, Йемен», – сказано в сообщении.
Обстоятельства происшествия расследуются, судам рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности.
Утром 2 сентября UKMTO также сообщил о нападении на торговое судно в 70 морских милях к северо-западу от побережья города Эс-Салиф. Корабль был атакован двумя неопознанными снарядами. Еще один снаряд упал вблизи судна. Капитан корабля сообщал, что экипаж ведет работы по устранению повреждений. В результате атаки на борту никто не пострадал. Судно направляется в следующий порт захода.
Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Западные страны на фоне атак на торговые суда в Красном море объявили о начале операции «Страж процветания» в декабре 2023 г. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.