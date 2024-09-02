Посольство РФ во Франции не получало обращений от Дурова
Посольство России в Париже не получало обращений от основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщили «РИА Новости» в диппредставительстве.
«Никаких обращений со стороны Павла Дурова и/или его представителей в посольство не поступало», – сказали собеседники агентства.
Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения ему предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
Суд запретил Дурову покидать Францию, предписал ему внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции. Администрация Telegram сочла абсурдным обвинения в адрес платформы или ее владельца в злоупотреблениях. Команда мессенджера подчеркнула, что Дурову «нечего скрывать», а работа платформы не нарушает законы ЕС.
На время следствия у Дурова изъяли все паспорта. В 2014 г. предприниматель покинул Россию, а с 2017 г. он проживает в Дубае. Помимо российского паспорта у него есть гражданства Сент-Китса и Невиса, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Франции.