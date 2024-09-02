Посольство РФ во Франции не получало обращений от Дурова

На время следствия у Дурова изъяли все паспорта. В 2014 г. предприниматель покинул Россию, а с 2017 г. он проживает в Дубае. Помимо российского паспорта у него есть гражданства Сент-Китса и Невиса, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Франции.