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Путин обсудил с главой Тувы проблему нехватки жилья в регионе

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на совещании с главой Тувы Владиславом Ховалыгом заявил о необходимости сохранить темпы застройки для решения проблемы нехватки жилья. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что рост застройки в целом по стране составил 7,9%, а в Туве – 53%.

«Одна из проблем – это как раз недостаток жилья, тем более для республики, где естественный прирост населения наблюдается и уровень рождаемости очень высокий по сравнению с Россией в целом», – сказал Путин, призвав трать пример с тувинцев и чеченцев. Он также отметил, что Чечня находится на первом месте по рождаемости.

По словам Ховалыга, строительство выступает драйвером экономики Тувы, чему способствовала программа льготной ипотеки под 2%. После ее введения банки начали вдвое чаще одобрять сделки по ипотекам.

На данный момент, отметил Ховалыг, в республике началось строительство семи микрорайонов. В связи с этим он попросил президента о продлении льготной ипотеки до 2030 г. По его утверждению, ежегодно в регионе совершается по 2000 таких сделок, соответственно, до 2023 г. ожидается 12 000 сделок.

Глава региона подчеркнул, что в Туве необходимо и дальше продолжать строительство, потому что республика находится «на самом низком уровне» по обеспечению населения квадратными метрами – 15,3 кв. м на человека. Жилищный фонд республики составляет 5 млн кв. м, его нужно увеличить вдвое.

Президент рано утром 2 сентября прилетел в столицу Тувы город Кызыл. Это первая рабочая поездка президента в Туву с 2014 г. Тогда он принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных столетию вхождения Тувы в состав России. До этого он несколько дней в Туве был в августе 2007 г. Тогда у него была большая программа, в поездке с ним был правящий князь Монако Альберт II.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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