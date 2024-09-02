Путин обсудил с главой Тувы проблему нехватки жилья в регионе
Президент РФ Владимир Путин на совещании с главой Тувы Владиславом Ховалыгом заявил о необходимости сохранить темпы застройки для решения проблемы нехватки жилья. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что рост застройки в целом по стране составил 7,9%, а в Туве – 53%.
«Одна из проблем – это как раз недостаток жилья, тем более для республики, где естественный прирост населения наблюдается и уровень рождаемости очень высокий по сравнению с Россией в целом», – сказал Путин, призвав трать пример с тувинцев и чеченцев. Он также отметил, что Чечня находится на первом месте по рождаемости.
По словам Ховалыга, строительство выступает драйвером экономики Тувы, чему способствовала программа льготной ипотеки под 2%. После ее введения банки начали вдвое чаще одобрять сделки по ипотекам.
На данный момент, отметил Ховалыг, в республике началось строительство семи микрорайонов. В связи с этим он попросил президента о продлении льготной ипотеки до 2030 г. По его утверждению, ежегодно в регионе совершается по 2000 таких сделок, соответственно, до 2023 г. ожидается 12 000 сделок.
Глава региона подчеркнул, что в Туве необходимо и дальше продолжать строительство, потому что республика находится «на самом низком уровне» по обеспечению населения квадратными метрами – 15,3 кв. м на человека. Жилищный фонд республики составляет 5 млн кв. м, его нужно увеличить вдвое.
Президент рано утром 2 сентября прилетел в столицу Тувы город Кызыл. Это первая рабочая поездка президента в Туву с 2014 г. Тогда он принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных столетию вхождения Тувы в состав России. До этого он несколько дней в Туве был в августе 2007 г. Тогда у него была большая программа, в поездке с ним был правящий князь Монако Альберт II.