Путин обсудил с главой Тувы проблему нехватки жилья в регионе

Президент рано утром 2 сентября прилетел в столицу Тувы город Кызыл. Это первая рабочая поездка президента в Туву с 2014 г. Тогда он принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных столетию вхождения Тувы в состав России. До этого он несколько дней в Туве был в августе 2007 г. Тогда у него была большая программа, в поездке с ним был правящий князь Монако Альберт II.