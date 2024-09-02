Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Туву

В Туве Владимир Путин в рабочей поездке был в последний раз в сентябре 2014 г. Тогда он принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных столетию вхождения Тувы в состав России. До этого он несколько дней в Туве был в августе 2007 г. Тогда у него была большая программа. В поездке с ним был правящий князь Монако Альберт II. Путин и Альберт сплавлялись по Енисею, ловили рыбу, смотрели концерт у костра.