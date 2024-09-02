Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Туву

Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в ТувуУ президента на этой неделе также запланированы поездки в Улан-Батор и Владивосток
Владимир Путин совершит на текущей неделе несколько поездок – две региональные и одну международную. Президент рано утром 2 сентября прилетел в столицу Тувы город Кызыл. Это первая рабочая поездка президента в Туву с 2014 г. Мероприятия, которые пройдут в Кызыле, связаны с началом учебного года. Каждый год президент проводит встречу со школьниками «Разговоры о важном», приуроченную к 1 сентября.
В Туве Владимир Путин в рабочей поездке был в последний раз в сентябре 2014 г. Тогда он принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных столетию вхождения Тувы в состав России. До этого он несколько дней в Туве был в августе 2007 г. Тогда у него была большая программа. В поездке с ним был правящий князь Монако Альберт II. Путин и Альберт сплавлялись по Енисею, ловили рыбу, смотрели концерт у костра.
Кроме того Кремль на прошлой неделе анонсировал поездку президента в Монголию, которую он посетит с официальным визитом 3 сентября. Владимира Путина в эту страну пригласил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. Президент России примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Планируются переговоры двух президентов. Также Путин встретится с председателем Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.
Монголия станет первой страной, ратифицировавшей Римский статут, которую посетит Владимир Путин после того, как в марте 2023 г. Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил 30 августа журналистам, что в Кремле «нет переживаний» по этому поводу: «У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии». На вопрос, были ли переговоры с властями страны по поводу ордера МУС в ходе согласования визита, Песков ответил, что «все аспекты визита тщательно готовились».
В Монголии Владимир Путин последний раз был с рабочим визитом в сентябре 2014 г. Он встречался сна тот момент президентом Монголии Цахиагийн Элбэгдоржем. Переговоры же с нынешним главой Монголии Путин последний раз проводил 3 июля 2024 г. в Астане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, до этого они встречались 17 октября 2023 г. в Пекине на полях форума «Один пояс – один путь».
Также на этой неделе Владимир Путин прибудет во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 сентября и темой которого стал «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Президент примет участие в пленарном заседании форума. Песков говорил, что у Владимира Путина на форуме будет обширная программа, в том числе международная.