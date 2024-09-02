Захарова: польским идеологам нужна Западная Украина
Польским идеологам нужна Западная Украина, так как они видят эту территорию своей, заявила в интервью RTVI представитель МИД Мария Захарова.
Захарова сделала заявление на фоне сообщения польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о долге Польши сбивать российские ракеты над территорией Украины до того, как они войдут в их собственное воздушное пространство.
«Польским идеологам нужна Западная Украина. Они не видят эту землю иначе, чем своей. Поэтому и разжигают конфликт, усугубляя страдания людей», – сказала Захарова.
По словам Сикорского, Польша обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехваты над территорией Украины могут втянуть НАТО в конфликт.
«Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства – это наш долг по конституции», – подчеркнул он.
Министр отметил, что считает нанесение удара по ракетам, направленным в воздушное пространство его страны, законной самообороной, поскольку после пересечения границы есть риск того, что их обломки нанесут значительные повреждения.