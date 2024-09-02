Путин пока не планирует встречу с Турчаком
Президент России Владимир Путин пока не планирует встречу с врио главы Республики Алтай Андреем Турчаком, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока в настоящий момент нет в графике в каком-то краткосрочном, но президент постоянно уделяет внимание региональной проблематике, поэтому я не исключаю, что такие встречи возможны», – сказал он во время брифинга.
4 июня Путин подписал указ об отставке главы Алтая Олега Хорохордина. Этим же документом президент назначил Турчака врио губернатора региона. 5 июня Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Турчака, который занимал пост первого вице-спикера.
10 июня Турчака представили в качестве врио главы Алтая. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев выразил уверенность, что Турчак сможет оправдать доверие и выполнить поставленные президентом задачи по повышению уровня жизни в республике.