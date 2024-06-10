Турчак представлен в качестве врио главы Республики Алтай

В ходе своего выступления Турчак назвал Республику Алтай для себя «новым, с одной стороны, но, с другой стороны, знакомым регионом». Он отметил, что посещал регион как минимум шесть раз. «У нашей республики большой потенциал в развитии экономики, социальной сферы, привлечении инвестиций, становлении республики в качестве центра экологического туризма. <...> Все свои контакты, все свои связи я приложу, чтобы действительно раскрыть богатый потенциал республики», – заявил Турчак.