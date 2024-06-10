Турчак представлен в качестве врио главы Республики Алтай

Турчак представлен в качестве врио главы Республики АлтайОн был назначен на этот пост 4 июня
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев представил врио главы Республики Алтай Андрея Турчака политическим кругам и общественности региона. Трансляция церемонии шла на странице правительства региона во «В контакте».
«Несомненно, Андрей Анатольевич обладает сильными лидерскими и человеческими качествами, фундаментальными знаниями и компетенциями, необходимыми для современного эффективного руководителя», – сказал полпред.
Серышев выразил уверенность, что Турчак сможет оправдать доверие и выполнить поставленные президентом задачи по повышению уровня жизни в республике.
Полпред также поблагодарил экс-губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина за создание благоприятного инвестиционного климата, развитие туристической инфраструктуры, а также реализацию ряда нацпроектов и госпрограмм. По словам Серышева, Хорохордин заложил хороший фундамент для новых успехов и достижений региона.
В республике необходимо реализовать специальные меры по развитию малого и среднего бизнеса, стимулированию строительства жилья и соцобъектов и сельскохозяйственного производства. Также требуется улучшить транспортную доступность, модернизировать сферу туризма и др., перечислил Серышев задачи, которые стоят перед новым главой региона.
В ходе своего выступления Турчак назвал Республику Алтай для себя «новым, с одной стороны, но, с другой стороны, знакомым регионом». Он отметил, что посещал регион как минимум шесть раз. «У нашей республики большой потенциал в развитии экономики, социальной сферы, привлечении инвестиций, становлении республики в качестве центра экологического туризма. <...> Все свои контакты, все свои связи я приложу, чтобы действительно раскрыть богатый потенциал республики», – заявил Турчак.
4 июня президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Алтая Олега Хорохордина. Этим же документом глава государства назначил Турчака врио губернатора региона. 5 июня Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Турчака, который занимал пост первого вице-спикера. Комментируя перестановки в регионе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в России «нет неважных регионов». Он добавил, что «возглавлять регионы – это большая ответственность и большая честь для каждого главы региона».
Андрею Турчаку 48 лет. Политическую карьеру он начинал в «Молодой гвардии Единой России». Затем с 2009 по 2017 г. возглавлял Псковскую область. В 2017 г. стал секретарем генсовета «Единой России» и вице-спикером Совета Федерации, а с 2020 г. – первым вице-спикером.