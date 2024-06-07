Песков прокомментировал назначение Турчака врио главы Алтая
Возглавлять регионы – большая ответственность и большая честь. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы Алтая.
«В нашей стране нет неважных регионов. Каждый регион – это наш регион, и каждый регион приоритетный. И в любом случае возглавлять регионы – это большая ответственность и большая честь для каждого главы региона», – сказал Песков.
Турчаку 48 лет. Он начинал свою политическую карьеру в «Молодой гвардии «Единой России». Затем с 2009 по 2017 г. возглавлял Псковскую область. С 2017 г. стал секретарем генсовета «Единой России» и вице-спикером Совета Федерации, а с 2020 г. – первым вице-спикером.