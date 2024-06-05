Совет Федерации досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Турчака

«С учетом опыта, который Андрей Анатольевич приобрел и в органах исполнительной власти, и законодательной власти, я уверена, что ему удастся решить все эти задачи, которые поставлены президентом. Андрей Анатольевич, нам, конечно, жалко вас отпускать, но такова жизнь. Нам приятно, что из нашей команды, команды Совета Федерации, люди растут, продвигаются, получают новые назначения, это в том числе высокая оценка работы верхней палаты – палаты регионов», – сказала Матвиенко.