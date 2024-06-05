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Совет Федерации досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Турчака

Его наградили почетным знаком за заслуги в развитии парламентаризма
Александр Тихонов
Екатерина Щербинина
Андрей Гордеев / Ведомости

Совет Федерации (СФ) досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака в связи с его назначением временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. Председатель СФ Валентина Матвиенко заявила, что это регион «с большим, пока еще не до конца раскрытым потенциалом». По ее мнению, «есть все возможности сделать Республику Алтай настоящей туристической Меккой».

«С учетом опыта, который Андрей Анатольевич приобрел и в органах исполнительной власти, и законодательной власти, я уверена, что ему удастся решить все эти задачи, которые поставлены президентом. Андрей Анатольевич, нам, конечно, жалко вас отпускать, но такова жизнь. Нам приятно, что из нашей команды, команды Совета Федерации, люди растут, продвигаются, получают новые назначения, это в том числе высокая оценка работы верхней палаты – палаты регионов», – сказала Матвиенко.

Матвиенко отметила, что Алтай является особым регионом для России, в том числе с точки зрения геополитики, так как он граничит с тремя зарубежными государствами – Китаем, Монголией и Казахстаном. По ее мнению, Турчак справится со всеми задачами, поставленными президентом РФ.

За многолетнюю добросовестную работу Турчака наградили почетным знаком СФ за заслуги в развитии парламентаризма. После вручения награды теперь уже бывшему первому вице-спикеру верхней палаты зазвучали продолжительные аплодисменты. Сам Турчак заявил, что очень рассчитывает на поддержку сенаторов «на новом месте службы». Он также поблагодарил президента России Владимира Путина «за высокое доверие» и заявил, что «работы непочатый край».

«Честь имею», – завершил свое выступление Турчак.

«В добрый путь и с Богом», – напутствовала его Матвиенко.

4 июня Путин предложил Турчаку стать врио главы республики Алтай. Президент отметил, что предложение в том числе обусловлено опытом работы Турчака в исполнительных органах власти Псковской области. Последний был губернатором этого региона с 2009 по 2017 гг. и представлял Псковскую область в СФ. Первым вице-спикером палаты Турчак стал в 2020 г.

Турчак ответил Путину согласием. Он назвал предложение возглавить регион честью и пообещал сделать «все, чтобы оправдать доверие президента и заручиться поддержкой жителей республики».

Предыдущий глава региона Олег Хорохордин, руководивший им с 2019 г., покинул свой пост в связи с переходом на новую работу. Куда он переходит, пока не сообщалось.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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