Великобритания ввела санкции против подразделения «Аль-Кудс» Ирана
Великобритания расширила санкции против Ирана, ограничения коснулись подразделения спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Это следует из обновленного черного списка на сайте правительства страны.
В индивидуальном порядке санкции коснулись командира одного из подразделений КСИР Хамида Фазели, советника командующего силами КСИР Абдольфатаха Анвазиана и чиновника спецподразделения «Аль-Кудс» Бехнама Шахрияри.
По утверждению правительства Великобритании, Анвазиан был вовлечен в деятельность «враждебного правительства» Ирана, которая направлена на дестабилизацию королевства. Шахрияри тоже якобы способствовал дестабилизации ситуации в Израиле, Ираке, Йемене и Ливане.
Европейские страны вводят санкции против Ирана после начала войны в секторе Газа. Бои там продолжаются с 7 октября 2023 г. Тогда радикальная палестинская группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели в конце июля – начале августа этого года командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро палестинского «Хамаса» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.