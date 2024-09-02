Великобритания ввела санкции против подразделения «Аль-Кудс» Ирана

Европейские страны вводят санкции против Ирана после начала войны в секторе Газа. Бои там продолжаются с 7 октября 2023 г. Тогда радикальная палестинская группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.