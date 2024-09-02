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Великобритания ввела санкции против подразделения «Аль-Кудс» Ирана

Ведомости

Великобритания расширила санкции против Ирана, ограничения коснулись подразделения спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Это следует из обновленного черного списка на сайте правительства страны.

В индивидуальном порядке санкции коснулись командира одного из подразделений КСИР Хамида Фазели, советника командующего силами КСИР Абдольфатаха Анвазиана и чиновника спецподразделения «Аль-Кудс» Бехнама Шахрияри.

По утверждению правительства Великобритании, Анвазиан был вовлечен в деятельность «враждебного правительства» Ирана, которая направлена на дестабилизацию королевства. Шахрияри тоже якобы способствовал дестабилизации ситуации в Израиле, Ираке, Йемене и Ливане.

Европейские страны вводят санкции против Ирана после начала войны в секторе Газа. Бои там продолжаются с 7 октября 2023 г. Тогда радикальная палестинская группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели в конце июля – начале августа этого года командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро палестинского «Хамаса» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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