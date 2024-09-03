Начались переговоры Путина с президентом Монголии Хурэлсухом

Он обратил внимание на рост торгового оборота России и Монголии, а также развитие отношений двух стран по всем направлениям, в том числе в экономике, политике и образовании. Путин также пригласил Хурэлсуха посетить саммит БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. Президент Монголии принял его приглашение.