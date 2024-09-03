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Начались переговоры Путина с президентом Монголии Хурэлсухом

Путин пригласил Хурэлсуха посетить саммит БРИКС в Казани
Ведомости

В Государственном дворце в Улан-Баторе началась встреча президентов РФ и Монголии Владимира Путина и Ухнагийна Хурэлсуха.

Переговоры проходят в юрте внутри дворца. Перед встречей Путин оставил запись в книге почетных гостей.

«Действительно, стало доброй традицией, что практически каждые пять лет мы встречаемся в Монголии, чтобы отметить выдающиеся и яркие события нашей общей истории. <…> Мне приятно отметить, что наши отношения развиваются уже на новой основе», – сказал президент РФ в начале беседы, поблагодарив лидера Монголии за приглашение.

Он обратил внимание на рост торгового оборота России и Монголии, а также развитие отношений двух стран по всем направлениям, в том числе в экономике, политике и образовании. Путин также пригласил Хурэлсуха посетить саммит БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. Президент Монголии принял его приглашение.

Путин прибыл в Монголию с двухдневным визитом 2 сентября по приглашению президента страны. 3 сентября ожидаются переговоры с узком и расширенном составах и церемония подписания российско-монгольских межправительственных документов. Также Путин намерен встретиться с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Кроме того, в программе у Путина возложение цветов к памятнику Георгию Жукову и посещение школы Улан-Баторского филиала РЭУ им. Плеханова. Завершится визит торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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