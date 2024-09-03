Начались переговоры Путина с президентом Монголии Хурэлсухом

Начались переговоры Путина с президентом Монголии ХурэлсухомПутин пригласил Хурэлсуха посетить саммит БРИКС в Казани
В Государственном дворце в Улан-Баторе началась встреча президентов РФ и Монголии Владимира Путина и Ухнагийна Хурэлсуха.
Переговоры проходят в юрте внутри дворца. Перед встречей Путин оставил запись в книге почетных гостей.
«Действительно, стало доброй традицией, что практически каждые пять лет мы встречаемся в Монголии, чтобы отметить выдающиеся и яркие события нашей общей истории. <…> Мне приятно отметить, что наши отношения развиваются уже на новой основе», – сказал президент РФ в начале беседы, поблагодарив лидера Монголии за приглашение.
Он обратил внимание на рост торгового оборота России и Монголии, а также развитие отношений двух стран по всем направлениям, в том числе в экономике, политике и образовании. Путин также пригласил Хурэлсуха посетить саммит БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. Президент Монголии принял его приглашение.
Путин прибыл в Монголию с двухдневным визитом 2 сентября по приглашению президента страны. 3 сентября ожидаются переговоры с узком и расширенном составах и церемония подписания российско-монгольских межправительственных документов. Также Путин намерен встретиться с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.
Кроме того, в программе у Путина возложение цветов к памятнику Георгию Жукову и посещение школы Улан-Баторского филиала РЭУ им. Плеханова. Завершится визит торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.