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Медведев: МУС нужно бояться попыток исполнить их ордер в отношении Путина

Ведомости

Монголия проигнорировала ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина, несмотря на ратифицированный Римский статут. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Сервильный Евросоюз выразил Монголии “обеспокоенность” в связи с визитом президента России Владимира Путина. Типа, раз подписали юридически ничтожный статут МУС – выполняйте. Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении», – написал он.

Медведев выразил мнение, что судьям и прокурорам МУС следует больше бояться, если незаконный ордер будет исполнен, поскольку в таком случае «их жизнь будет стоить не дороже этой <...> бумажки».

2 сентября Путин прибыл в Монголию с государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Обеспокоенность по этому поводу выразили в Евросоюзе, напомнив, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС еще в 2002 г. В марте 2023 г. суд выдал так называемый ордер на арест российского президента.

В Кремле говорили, что у Москвы нет переживаний по этому поводу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли переговоры с властями страны по поводу ордера МУС в ходе согласования визита, подчеркнул, что «все аспекты визита тщательно готовились».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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