Медведев: МУС нужно бояться попыток исполнить их ордер в отношении Путина
Монголия проигнорировала ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина, несмотря на ратифицированный Римский статут. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Сервильный Евросоюз выразил Монголии “обеспокоенность” в связи с визитом президента России Владимира Путина. Типа, раз подписали юридически ничтожный статут МУС – выполняйте. Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении», – написал он.
Медведев выразил мнение, что судьям и прокурорам МУС следует больше бояться, если незаконный ордер будет исполнен, поскольку в таком случае «их жизнь будет стоить не дороже этой <...> бумажки».
2 сентября Путин прибыл в Монголию с государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Обеспокоенность по этому поводу выразили в Евросоюзе, напомнив, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС еще в 2002 г. В марте 2023 г. суд выдал так называемый ордер на арест российского президента.
В Кремле говорили, что у Москвы нет переживаний по этому поводу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли переговоры с властями страны по поводу ордера МУС в ходе согласования визита, подчеркнул, что «все аспекты визита тщательно готовились».