МИД Украины пригрозил Монголии последствиями за отказ выполнять ордер МУС
Украина будет работать с партнерами над тем, чтобы отказ Монголии выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина имел последствия для Улан-Батора. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в X.
«Невыполнение монгольским правительством имеющего обязательную силу ордера МУС на арест Путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного правосудия. <...> Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора», – подчеркнул он.
2 сентября Путин прибыл в Монголию с государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Обеспокоенность по этому поводу выразили в Евросоюзе, напомнив, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС еще в 2002 г. В марте 2023 г. суд выдал так называемый ордер на арест российского президента.
В Кремле говорили, что у Москвы нет переживаний по этому поводу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли переговоры с властями страны по поводу ордера МУС в ходе согласования визита, подчеркнул, что «все аспекты визита тщательно готовились».