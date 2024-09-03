МИД Украины пригрозил Монголии последствиями за отказ выполнять ордер МУС

2 сентября Путин прибыл в Монголию с государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Обеспокоенность по этому поводу выразили в Евросоюзе, напомнив, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС еще в 2002 г. В марте 2023 г. суд выдал так называемый ордер на арест российского президента.