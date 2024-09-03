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Дотком: Мадуро может заменить конфискованный США самолет на российский

Ведомости

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком предположил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро может заменить конфискованный в Доминиканской Республике самолет российским «Ил». Об этом он написал в соцсети X.

«Это ребячество и не имеет никакого значения. Мадуро не пострадает. Он может просто купить президентский самолет Ильюшина российского производства в качестве апгрейда», – написал Дотком.

Он также считает, что США своими действиями делают Мадуро одолжение.

«Глобальный Юг будет рассматривать это как медийный трюк. Это только увеличит популярность Мадуро», – высказал мнение Дотком.

2 сентября американские власти конфисковали самолет Мадуро и перенаправили его во Флориду. Отмечалось, что воздушное судно было якобы куплено в обход санкций США. Стоимость венесуэльского «борта номер один» оценивается примерно в $13 млн, последние месяцы он находился в Доминиканской Республике.

По словам одного из официальных лиц, власти США тесно сотрудничали с Доминиканской Республикой, которая проинформировала Венесуэлу об инциденте. Позже минюст США подтвердил, что самолет Мадуро конфисковали из-за нарушения американских санкций.

Власти Венесуэлы расценили конфискацию самолета президента страны Соединенными Штатами как преступную практику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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