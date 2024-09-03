Дотком: Мадуро может заменить конфискованный США самолет на российский
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком предположил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро может заменить конфискованный в Доминиканской Республике самолет российским «Ил». Об этом он написал в соцсети X.
«Это ребячество и не имеет никакого значения. Мадуро не пострадает. Он может просто купить президентский самолет Ильюшина российского производства в качестве апгрейда», – написал Дотком.
Он также считает, что США своими действиями делают Мадуро одолжение.
«Глобальный Юг будет рассматривать это как медийный трюк. Это только увеличит популярность Мадуро», – высказал мнение Дотком.
2 сентября американские власти конфисковали самолет Мадуро и перенаправили его во Флориду. Отмечалось, что воздушное судно было якобы куплено в обход санкций США. Стоимость венесуэльского «борта номер один» оценивается примерно в $13 млн, последние месяцы он находился в Доминиканской Республике.
По словам одного из официальных лиц, власти США тесно сотрудничали с Доминиканской Республикой, которая проинформировала Венесуэлу об инциденте. Позже минюст США подтвердил, что самолет Мадуро конфисковали из-за нарушения американских санкций.
Власти Венесуэлы расценили конфискацию самолета президента страны Соединенными Штатами как преступную практику.