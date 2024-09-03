Путин: РФ отметит годовщину победы на Халхин-Голе вместе с монгольскими друзьями

Путин: РФ отметит годовщину победы на Халхин-Голе вместе с монгольскими друзьямиПрезидент напомнил об общем военном прошлом двух стран
Россия будет рада вместе с «нашими монгольскими друзьями» отметить 85-ю годовщину победы на реке Халхин-Гол. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в Монголии.
Путин также напомнил об общем военном прошлом двух стран, упомянув, что именно на полях сражений в Монголии раскрылся полководческий талант будущего маршала Победы Георгия Жукова. В годы Великой Отечественной войны на средства, собранные монгольскими гражданами, были построены истребители авиационной эскадрильи Монголии и танки, которые прошли свой боевой путь до Берлина. Монголия также поставила советским войскам более полумиллиона лошадей, что в то время тоже было немалой солидной помощью.
«Братство, закаленное в суровые годы испытаний, а также многолетние традиции добрососедства и взаимовыручки будут и впредь служить прочным фундаментом на котором выстраиваются дружественные российско-монгольские отношения», – подчеркнул Путин.
Путин пригласил президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он сделал это в начале переговоров в расширенном составе. Российский лидер подчеркнул, что в России помнят и ценят помощь, которую Монголия оказывала СССР во время Великой Отечественной войны, а также боевую поддержку в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 г.
Путин прибыл в Монголию с двухдневным визитом 2 сентября по приглашению президента страны. После переговоров пройдет церемония подписания российско-монгольских межправительственных документов. Путин также намерен встретиться с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.