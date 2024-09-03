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Путин: РФ отметит годовщину победы на Халхин-Голе вместе с монгольскими друзьями

Президент напомнил об общем военном прошлом двух стран
Ведомости

Россия будет рада вместе с «нашими монгольскими друзьями» отметить 85-ю годовщину победы на реке Халхин-Гол. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в Монголии.

Путин также напомнил об общем военном прошлом двух стран, упомянув, что именно на полях сражений в Монголии раскрылся полководческий талант будущего маршала Победы Георгия Жукова. В годы Великой Отечественной войны на средства, собранные монгольскими гражданами, были построены истребители авиационной эскадрильи Монголии и танки, которые прошли свой боевой путь до Берлина. Монголия также поставила советским войскам более полумиллиона лошадей, что в то время тоже было немалой солидной помощью.

«Братство, закаленное в суровые годы испытаний, а также многолетние традиции добрососедства и взаимовыручки будут и впредь служить прочным фундаментом на котором выстраиваются дружественные российско-монгольские отношения», – подчеркнул Путин.

Путин пригласил президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он сделал это в начале переговоров в расширенном составе. Российский лидер подчеркнул, что в России помнят и ценят помощь, которую Монголия оказывала СССР во время Великой Отечественной войны, а также боевую поддержку в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 г.

Путин прибыл в Монголию с двухдневным визитом 2 сентября по приглашению президента страны. После переговоров пройдет церемония подписания российско-монгольских межправительственных документов. Путин также намерен встретиться с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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