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Путин пригласил президента Монголии в Москву на празднование 80-летия Победы

Ведомости

Президент России Владимир Путин пригласил президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он сделал это в начале переговоров в расширенном составе, передает пресс-служба Кремля.

«Ждем вас, господин президент, в Москве в мае следующего года на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы», – сказал он. Путин подчеркнул, что в России помнят и ценят помощь, которую Монголия оказывала СССР во время Великой Отечественной войны, а также боевую поддержку в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 г.

Путин прибыл в Монголию с двухдневным визитом 2 сентября по приглашению президента страны. После переговоров пройдет церемония подписания российско-монгольских межправительственных документов. Путин также намерен встретиться с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

В программе Путина предусмотрено возложение цветов к памятнику Георгию Жукову и посещение школы Улан-Баторского филиала РЭУ им. Плеханова. Завершится визит торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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