Путин пригласил президента Монголии в Москву на празднование 80-летия Победы

«Ждем вас, господин президент, в Москве в мае следующего года на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы», – сказал он. Путин подчеркнул, что в России помнят и ценят помощь, которую Монголия оказывала СССР во время Великой Отечественной войны, а также боевую поддержку в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 г.