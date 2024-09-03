Путин пригласил президента Монголии в Москву на празднование 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин пригласил президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он сделал это в начале переговоров в расширенном составе, передает пресс-служба Кремля.
«Ждем вас, господин президент, в Москве в мае следующего года на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы», – сказал он. Путин подчеркнул, что в России помнят и ценят помощь, которую Монголия оказывала СССР во время Великой Отечественной войны, а также боевую поддержку в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 г.
Путин прибыл в Монголию с двухдневным визитом 2 сентября по приглашению президента страны. После переговоров пройдет церемония подписания российско-монгольских межправительственных документов. Путин также намерен встретиться с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.
В программе Путина предусмотрено возложение цветов к памятнику Георгию Жукову и посещение школы Улан-Баторского филиала РЭУ им. Плеханова. Завершится визит торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.