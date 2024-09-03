Минобороны: за сутки сбит украинский МиГ-29 и три снаряда HIMARS

Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область, где по настоящий день продолжают боевые действия с российскими войсками, из региона эвакуировались свыше 133 000 жителей. 2 сентября Путин на открытом уроке для учеников одной из школ в столице Тувы заявил, что Украина с помощью этой атаки пыталась остановить наступление ВС РФ в Донбассе, но этого не произошло.