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Минобороны: за сутки сбит украинский МиГ-29 и три снаряда HIMARS

Ведомости

За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.

В российском ведомстве добавили, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад авиационных средств поражения, нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.

Всего с начала проведения спецоперации Украина потеряла 642 самолета, 283 вертолета и 30 987 беспилотных летательных аппаратов, а также множество другой техники и вооружений, утверждают в Минобороны РФ.

Согласно сводке, подразделения «Южной» группировки ВС России за минувшие сутки продолжили продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские войска нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Звановка, Предтечино, Григоровка, Часов Яр и Белая Гора Донецкой народной республики. Подразделения группировки войск «Центр» также продолжили продвижение в глубину украинской обороны. ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дружба, Пантелеймоновка, Розовка, Селидово, Гродовка и Заветное ДНР, отметили в Минобороны России.

О начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, она проводится для защиты населения от киевского режима, демилитаризации и денацификации соседней страны. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.

Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область, где по настоящий день продолжают боевые действия с российскими войсками, из региона эвакуировались свыше 133 000 жителей. 2 сентября Путин на открытом уроке для учеников одной из школ в столице Тувы заявил, что Украина с помощью этой атаки пыталась остановить наступление ВС РФ в Донбассе, но этого не произошло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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