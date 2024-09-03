Минобороны: за сутки сбит украинский МиГ-29 и три снаряда HIMARS
За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.
В российском ведомстве добавили, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад авиационных средств поражения, нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.
Всего с начала проведения спецоперации Украина потеряла 642 самолета, 283 вертолета и 30 987 беспилотных летательных аппаратов, а также множество другой техники и вооружений, утверждают в Минобороны РФ.
Согласно сводке, подразделения «Южной» группировки ВС России за минувшие сутки продолжили продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские войска нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Звановка, Предтечино, Григоровка, Часов Яр и Белая Гора Донецкой народной республики. Подразделения группировки войск «Центр» также продолжили продвижение в глубину украинской обороны. ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дружба, Пантелеймоновка, Розовка, Селидово, Гродовка и Заветное ДНР, отметили в Минобороны России.
О начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, она проводится для защиты населения от киевского режима, демилитаризации и денацификации соседней страны. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.
Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область, где по настоящий день продолжают боевые действия с российскими войсками, из региона эвакуировались свыше 133 000 жителей. 2 сентября Путин на открытом уроке для учеников одной из школ в столице Тувы заявил, что Украина с помощью этой атаки пыталась остановить наступление ВС РФ в Донбассе, но этого не произошло.