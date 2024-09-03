Ушаков: Эрдоган принял приглашение приехать на саммит БРИКС в Казани
«Предложение турецкой стороне было передано, Эрдоган его принял», – сказал Ушаков.
2 сентября Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. Таким образом Анкара хочет развивать связи со всеми сторонами и усилить свое влияние в мире. В администрации президента Турции считают, что геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик, писало агентство. По данным собеседников Bloomberg, расширение БРИКС могут обсудить во время саммита в Казани.
В настоящий момент в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка,ОАЭ, Иран, Египет, Саудовская Аравия и Эфиопия. В 2024 г. в объединении председательствует Россия. Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов, 18 из них уже подтвердили свое участие, уточнял Ушаков на брифинге 2 сентября.