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Ушаков: Эрдоган принял приглашение приехать на саммит БРИКС в Казани

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение российской стороны посетить саммит БРИКС в Казани в октябре. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Предложение турецкой стороне было передано, Эрдоган его принял», – сказал Ушаков.

2 сентября Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. Таким образом Анкара хочет развивать связи со всеми сторонами и усилить свое влияние в мире. В администрации президента Турции считают, что геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик, писало агентство. По данным собеседников Bloomberg, расширение БРИКС могут обсудить во время саммита в Казани.

В настоящий момент в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка,ОАЭ, Иран, Египет, Саудовская Аравия и Эфиопия. В 2024 г. в объединении председательствует Россия. Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов, 18 из них уже подтвердили свое участие, уточнял Ушаков на брифинге 2 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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