Ушаков: Эрдоган принял приглашение приехать на саммит БРИКС в Казани

2 сентября Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. Таким образом Анкара хочет развивать связи со всеми сторонами и усилить свое влияние в мире. В администрации президента Турции считают, что геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик, писало агентство. По данным собеседников Bloomberg, расширение БРИКС могут обсудить во время саммита в Казани.