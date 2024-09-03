Путин встретился с председателем Великого государственного хурала Монголии
Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом.
У Путина сегодня также запланирована встреча с премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. После этого российский президент возложит цветы к памятнику Георгию Жукову и посетит школу Улан-Баторского филиала РЭУ им. Плеханова. Завершится визит торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.
Путин находится в Монголии с двухдневным визитом по приглашению президента страны Ухнагийн Хурэлсуха. 3 сентября прошли переговоры в узком и расширенном составах. После этого были подписаны российско-монгольские межправительственные документы.