МИД: Доминикана не участвовала в расследовании по самолету Мадуро
Власти Доминиканы не участвовали в расследовании по делу о самолете президента Венесуэлы Николаса Мадуро, проводимом американскими судебными органами, сообщил министр иностранных дел Роберто Альварес на встрече с журналистами. Его слова передает Hoy.
Самолет находился на доминиканской территории в целях технического обслуживания. Глава доминиканского МИДа отметил, что воздушное судно было заказано не на имя правительства Венесуэлы, а на имя частного лица.
По словам Альвареса, самолет был задержан прокуратурой в мае 2023 г. по запросу властей США в рамках процесса уголовного расследования.
«В мае прокуратура получила запрос о международно-правовом сотрудничестве с целью задержания или захвата самолета с целью проведения обысков на предмет наличия улик и предметов, связанных с мошенничеством, контрабандой товаров для незаконной деятельности и отмыванием денег», – сказал Альварес.
По его словам, власти получили «решение компетентного суда» передать самолет запрашивающей стране.
2 сентября власти США конфисковали самолет Мадуро и перенаправили его во Флориду. Отмечалось, что воздушное судно было якобы куплено в обход санкций США. Стоимость венесуэльского «борта номер один» оценивается примерно в $13 млн.
Власти Венесуэлы расценили конфискацию самолета президента страны Соединенными Штатами как преступную практику.