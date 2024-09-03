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МИД: Доминикана не участвовала в расследовании по самолету Мадуро

Ведомости

Власти Доминиканы не участвовали в расследовании по делу о самолете президента Венесуэлы Николаса Мадуро, проводимом американскими судебными органами, сообщил министр иностранных дел Роберто Альварес на встрече с журналистами. Его слова передает Hoy.

Самолет находился на доминиканской территории в целях технического обслуживания. Глава доминиканского МИДа отметил, что воздушное судно было заказано не на имя правительства Венесуэлы, а на имя частного лица.

По словам Альвареса, самолет был задержан прокуратурой в мае 2023 г. по запросу властей США в рамках процесса уголовного расследования.

«В мае прокуратура получила запрос о международно-правовом сотрудничестве с целью задержания или захвата самолета с целью проведения обысков на предмет наличия улик и предметов, связанных с мошенничеством, контрабандой товаров для незаконной деятельности и отмыванием денег», – сказал Альварес.

По его словам, власти получили «решение компетентного суда» передать самолет запрашивающей стране.

2 сентября власти США конфисковали самолет Мадуро и перенаправили его во Флориду. Отмечалось, что воздушное судно было якобы куплено в обход санкций США. Стоимость венесуэльского «борта номер один» оценивается примерно в $13 млн.

Власти Венесуэлы расценили конфискацию самолета президента страны Соединенными Штатами как преступную практику.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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