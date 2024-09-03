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США могут выйти из мирных переговоров по ситуации в секторе Газа

Ведомости

CША намерены выйти из переговоров по Газе, если в ближайшие две недели не будет достигнуто мирное решение, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком МИДе.

Как утверждает агентство, представитель движения «Хамас» лично передал представителям турецкого ведомства информацию о ходе переговоров. США заявили, что будут участвовать в переговорах еще две недели, если никакого решения не будет достигнуто, то они намерены выйти. Турецкий МИД связывает это с предстоящими выборами президента США, а также отметил, что в случае выхода американских коллег стороны конфликта вернутся к исходной точке.

19 августа сообщалось, что Израиль и «Хамас» близки к сделке по перемирию в Газе. 31 августа уже президент США Джо Байден заявил, что все стороны международных переговоров по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением «Хамас», достигли «принципиальных договоренностей» по возможной сделке. Однако 2 сентября, армия Израиля (ЦАХАЛ) нашла тела шести заложников. После этого в Израиле вспыхнули массовые митинги.

Протестующие требовали от премьера Биньямина Нетаньяху как можно скорее заключить соглашение с группировкой «Хамас» о прекращении огня и возвращения заложников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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