США могут выйти из мирных переговоров по ситуации в секторе Газа

Как утверждает агентство, представитель движения «Хамас» лично передал представителям турецкого ведомства информацию о ходе переговоров. США заявили, что будут участвовать в переговорах еще две недели, если никакого решения не будет достигнуто, то они намерены выйти. Турецкий МИД связывает это с предстоящими выборами президента США, а также отметил, что в случае выхода американских коллег стороны конфликта вернутся к исходной точке.