США могут выйти из мирных переговоров по ситуации в секторе Газа
CША намерены выйти из переговоров по Газе, если в ближайшие две недели не будет достигнуто мирное решение, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком МИДе.
Как утверждает агентство, представитель движения «Хамас» лично передал представителям турецкого ведомства информацию о ходе переговоров. США заявили, что будут участвовать в переговорах еще две недели, если никакого решения не будет достигнуто, то они намерены выйти. Турецкий МИД связывает это с предстоящими выборами президента США, а также отметил, что в случае выхода американских коллег стороны конфликта вернутся к исходной точке.
19 августа сообщалось, что Израиль и «Хамас» близки к сделке по перемирию в Газе. 31 августа уже президент США Джо Байден заявил, что все стороны международных переговоров по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением «Хамас», достигли «принципиальных договоренностей» по возможной сделке. Однако 2 сентября, армия Израиля (ЦАХАЛ) нашла тела шести заложников. После этого в Израиле вспыхнули массовые митинги.
Протестующие требовали от премьера Биньямина Нетаньяху как можно скорее заключить соглашение с группировкой «Хамас» о прекращении огня и возвращения заложников.