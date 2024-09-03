Вдова убитого в плену «Хамаса» россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху

1 сентября Нетаньяху позвонил родителям россиянина. Премьер выразил соболезнования близким россиянина и извинился за то, что Израиль не уберег их сына от гибели. В израильском посольстве в Москве сообщали, что находятся в контакте с родными погибшего россиянина, власти Израиля окажут им поддержку.