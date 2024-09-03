Вдова убитого в плену «Хамаса» россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху
Вдова погибшего в плену «Хамаса» россиянина Александра Лобанова отказалась от встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет портал Ynet.
Нетаньяху посетил дом семьи Лобанова в Ашкелоне и поговорил с родителями погибшего мужчины. Супруга Лобанова отказалась разговаривать с премьером.
Тела шестерых заложников были найдены в подземном комплексе Рафаха 31 августа. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), их убили представители «Хамаса» в условиях наступления израильских военных «за день или два» до прибытия войск.
Среди погибших был 32-летний россиянин с двойным гражданством Александр Лобанов. В день нападения террористов, 7 октября 2023 г., Лобанов работал на музыкальном фестивале Nova на юге Израиля барменом.
1 сентября Нетаньяху позвонил родителям россиянина. Премьер выразил соболезнования близким россиянина и извинился за то, что Израиль не уберег их сына от гибели. В израильском посольстве в Москве сообщали, что находятся в контакте с родными погибшего россиянина, власти Израиля окажут им поддержку.