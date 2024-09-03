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Вдова убитого в плену «Хамаса» россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху

Ведомости

Вдова погибшего в плену «Хамаса» россиянина Александра Лобанова отказалась от встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет портал Ynet.

Нетаньяху посетил дом семьи Лобанова в Ашкелоне и поговорил с родителями погибшего мужчины. Супруга Лобанова отказалась разговаривать с премьером.

Тела шестерых заложников были найдены в подземном комплексе Рафаха 31 августа. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), их убили представители «Хамаса» в условиях наступления израильских военных «за день или два» до прибытия войск.

Среди погибших был 32-летний россиянин с двойным гражданством Александр Лобанов. В день нападения террористов, 7 октября 2023 г., Лобанов работал на музыкальном фестивале Nova на юге Израиля барменом.

1 сентября Нетаньяху позвонил родителям россиянина. Премьер выразил соболезнования близким россиянина и извинился за то, что Израиль не уберег их сына от гибели. В израильском посольстве в Москве сообщали, что находятся в контакте с родными погибшего россиянина, власти Израиля окажут им поддержку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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