Главы трех министерств Украины подали в отставку

Малюська занимает пост министра юстиции с августа 2019 г., является членом президентской партии «Слуга народа». Камышин занимает должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности с марта 2023 г. Стрелец является министром защиты окружающей среды и природных ресурсов с апреля 2022 г. Коваля назначили главой Фонда госимущества в ноябре 2023 г.