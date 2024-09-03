Главы трех министерств Украины подали в отставку
Главы трех министерств Украины подали заявления об отставке в Верховную раду, сообщается в официальном Telegram-канале парламента.
Заявления подали глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська и глава Минэкологии Руслан Стрелец. Об отставке также попросил глава Фонда госимущества Виталий Коваль.
«Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний», – сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Малюська занимает пост министра юстиции с августа 2019 г., является членом президентской партии «Слуга народа». Камышин занимает должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности с марта 2023 г. Стрелец является министром защиты окружающей среды и природных ресурсов с апреля 2022 г. Коваля назначили главой Фонда госимущества в ноябре 2023 г.
30 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего воздушными силами вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука. Его место занял генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко в качестве временно исполняющего обязанности.