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Путин предложил трех кандидатов на пост главы Кабардино-Балкарии

Ведомости

Президент России Владимир Путин внес в парламент Кабардино-Балкарской республики (КБР) трех кандидатов на должность главы, говорится в сообщении на сайте регионального парламента.

Российский лидер включил в список кандидатов действующего главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, гендиректора ООО «Илар», депутата парламента КБР Алексея Войтова и министра природных ресурсов и экологии республики Ильяса Шаваева.

«Согласно Конституции Кабардино-Балкарской республики глава Кабардино-Балкарской республики избирается депутатами парламента Кабардино-Балкарской республики», – указано в сообщении.

20 августа в ходе визита в республику Путин встретился с главой КБР Коковым. В беседе с губернатором глава государства положительно оценил успехи республики в сельском хозяйстве, назвав их примером для других субъектов. В ответ Коков сообщил о росте в первом полугодии показателей не только по сельскому хозяйству, но также по промышленному производству и строительству. По его словам, объем инвестиций в основной капитал составил 19,6 млрд руб., или 133% к аналогичному периоду прошлого года. Путин назвал такой рост «приличным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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