Путин предложил трех кандидатов на пост главы Кабардино-Балкарии
Президент России Владимир Путин внес в парламент Кабардино-Балкарской республики (КБР) трех кандидатов на должность главы, говорится в сообщении на сайте регионального парламента.
Российский лидер включил в список кандидатов действующего главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, гендиректора ООО «Илар», депутата парламента КБР Алексея Войтова и министра природных ресурсов и экологии республики Ильяса Шаваева.
«Согласно Конституции Кабардино-Балкарской республики глава Кабардино-Балкарской республики избирается депутатами парламента Кабардино-Балкарской республики», – указано в сообщении.
20 августа в ходе визита в республику Путин встретился с главой КБР Коковым. В беседе с губернатором глава государства положительно оценил успехи республики в сельском хозяйстве, назвав их примером для других субъектов. В ответ Коков сообщил о росте в первом полугодии показателей не только по сельскому хозяйству, но также по промышленному производству и строительству. По его словам, объем инвестиций в основной капитал составил 19,6 млрд руб., или 133% к аналогичному периоду прошлого года. Путин назвал такой рост «приличным».