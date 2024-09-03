Путин предложил трех кандидатов на пост главы Кабардино-Балкарии

20 августа в ходе визита в республику Путин встретился с главой КБР Коковым. В беседе с губернатором глава государства положительно оценил успехи республики в сельском хозяйстве, назвав их примером для других субъектов. В ответ Коков сообщил о росте в первом полугодии показателей не только по сельскому хозяйству, но также по промышленному производству и строительству. По его словам, объем инвестиций в основной капитал составил 19,6 млрд руб., или 133% к аналогичному периоду прошлого года. Путин назвал такой рост «приличным».