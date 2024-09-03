Страны Латинской Америки осудили выдачу ордера на арест оппонента Мадуро
Государства Латинской Америки осудили выдачу ордера на арест бывшего кандидата в президенты от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Совместное заявление стран опубликовано на странице МИД Эквадора в соцсети Х.
«Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай однозначно и категорически отвергают ордер на арест, выданный в отношении Эдмундо Гонсалеса», – говорится в заявлении.
Согласно документу, в ордере на арест перечисляются предполагаемые преступления, которые являются «не чем иным, как очередной попыткой заставить замолчать Гонсалеса». По утверждению стран, решение игнорирует волю народа Венесуэлы и представляет собой политическое преследование.
Генеральная прокуратура Венесуэлы потребовала арестовать Гонсалеса 2 сентября. Он подозревается в нескольких преступлениях, включая подделку документов, подстрекательство к неповиновению закону, сговор и создание преступного сообщества.
Выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на них победил действующий президент Николас Мадуро с результатом в 51%. Его главный оппонент Гонсалес набрал 43% голосов. Оппозиция не согласилась с итогами выборов и организовала альтернативный подсчет голосов, согласно которому победил Гонсалес. Верховный суд страны объявил сфабрикованными результаты подсчета голосов оппозицией.