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Страны Латинской Америки осудили выдачу ордера на арест оппонента Мадуро

Ведомости

Государства Латинской Америки осудили выдачу ордера на арест бывшего кандидата в президенты от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Совместное заявление стран опубликовано на странице МИД Эквадора в соцсети Х.

«Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай однозначно и категорически отвергают ордер на арест, выданный в отношении Эдмундо Гонсалеса», – говорится в заявлении.

Согласно документу, в ордере на арест перечисляются предполагаемые преступления, которые являются «не чем иным, как очередной попыткой заставить замолчать Гонсалеса». По утверждению стран, решение игнорирует волю народа Венесуэлы и представляет собой политическое преследование.

Генеральная прокуратура Венесуэлы потребовала арестовать Гонсалеса 2 сентября. Он подозревается в нескольких преступлениях, включая подделку документов, подстрекательство к неповиновению закону, сговор и создание преступного сообщества.

Выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на них победил действующий президент Николас Мадуро с результатом в 51%. Его главный оппонент Гонсалес набрал 43% голосов. Оппозиция не согласилась с итогами выборов и организовала альтернативный подсчет голосов, согласно которому победил Гонсалес. Верховный суд страны объявил сфабрикованными результаты подсчета голосов оппозицией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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