ЕС отказался признать Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы
Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе решили не признавать Николаса Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«Мы решили, что мы не можем признать легитимность Мадуро как избранного президента, мы договорились, что у него нет демократической легитимности. Он, конечно, будет оставаться фактическим президентом страны», – сказал Боррель по итогам встречи министров иностранных дел стран – членов ЕС (цитата по ТАСС).
Выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на них победил Мадуро с результатом в 51%. Его главный оппонент, кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес, набрал 43% голосов. Не согласившаяся с итогами выборов оппозиция организовала альтернативный подсчет голосов, согласно которому победил Гонсалес. В свою очередь Верховный суд объявил сфабрикованными результаты подсчета голосов оппозицией.
11 августа Тhe Wall Street Journal сообщала, что американские чиновники в ходе тайных переговоров с Венесуэлой предлагают Мадуро амнистию по выдвинутым против него обвинениям взамен на его отказ от власти. По итогам выборов в Венесуэле Штаты признали победителем голосования не действующего президента Мадуро, а кандидата от оппозиции.