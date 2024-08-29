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ЕС отказался признать Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы

Ведомости

Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе решили не признавать Николаса Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Мы решили, что мы не можем признать легитимность Мадуро как избранного президента, мы договорились, что у него нет демократической легитимности. Он, конечно, будет оставаться фактическим президентом страны», – сказал Боррель по итогам встречи министров иностранных дел стран – членов ЕС (цитата по ТАСС).

Выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на них победил Мадуро с результатом в 51%. Его главный оппонент, кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес, набрал 43% голосов. Не согласившаяся с итогами выборов оппозиция организовала альтернативный подсчет голосов, согласно которому победил Гонсалес. В свою очередь Верховный суд объявил сфабрикованными результаты подсчета голосов оппозицией.

11 августа Тhe Wall Street Journal сообщала, что американские чиновники в ходе тайных переговоров с Венесуэлой предлагают Мадуро амнистию по выдвинутым против него обвинениям взамен на его отказ от власти. По итогам выборов в Венесуэле Штаты признали победителем голосования не действующего президента Мадуро, а кандидата от оппозиции.

23 августа Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом Венесуэлы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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