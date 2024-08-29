ЕС отказался признать Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы

«Мы решили, что мы не можем признать легитимность Мадуро как избранного президента, мы договорились, что у него нет демократической легитимности. Он, конечно, будет оставаться фактическим президентом страны», – сказал Боррель по итогам встречи министров иностранных дел стран – членов ЕС (цитата по ТАСС).