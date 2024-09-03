Арахамия анонсировал масштабное обновление кабмина Украины
С 4 сентября в кабинете министров Украины начнется обновление состава, заявил глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
«Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности кабинета министров Украины претерпят изменения», – написал Арахамия в своем Telegram-канале.
Он добавил, что отставки пройдут уже 4 сентября, а со следующего дня начнутся назначения на посты.
Ранее 3 сентября стало известно, что главы трех министерств Украины уже подали заявления об увольнении в Верховную раду. Решение об отставке приняли глава минстратегпрома Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська и глава минэкологии Руслан Стрелец. Об отставке также попросил руководитель Фонда госимущества Виталий Коваль.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 3 сентября также заявил в своем Telegram-канале, что в отставку уйдет замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма. Происходящие в последнее время кадровые изменения парламентарий назвал «хаосом».