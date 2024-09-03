Арахамия анонсировал масштабное обновление кабмина Украины

Ранее 3 сентября стало известно, что главы трех министерств Украины уже подали заявления об увольнении в Верховную раду. Решение об отставке приняли глава минстратегпрома Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська и глава минэкологии Руслан Стрелец. Об отставке также попросил руководитель Фонда госимущества Виталий Коваль.