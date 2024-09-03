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Арахамия анонсировал масштабное обновление кабмина Украины

Ведомости

С 4 сентября в кабинете министров Украины начнется обновление состава, заявил глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности кабинета министров Украины претерпят изменения», – написал Арахамия в своем Telegram-канале.

Он добавил, что отставки пройдут уже 4 сентября, а со следующего дня начнутся назначения на посты.

Ранее 3 сентября стало известно, что главы трех министерств Украины уже подали заявления об увольнении в Верховную раду. Решение об отставке приняли глава минстратегпрома Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська и глава минэкологии Руслан Стрелец. Об отставке также попросил руководитель Фонда госимущества Виталий Коваль.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 3 сентября также заявил в своем Telegram-канале, что в отставку уйдет замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма. Происходящие в последнее время кадровые изменения парламентарий назвал «хаосом». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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