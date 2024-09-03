Лавров: Япония допускает заявления о ядерной угрозе со стороны России

«Японские власти сознательно замалчивают американское "авторство" атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 г. Вместо этого в ходе ежегодных мемориальных церемоний в этих городах делаются кощунственные заявления, будто бы от России исходит угроза применения ядерного оружия», – говорится в приветствии министра к заседанию, посвященному 79-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.