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Лавров: Япония допускает заявления о ядерной угрозе со стороны России

Ведомости

Токио допускает кощунственные заявления о якобы угрозе применения ядерного оружия со стороны России, замалчивая американское «авторство» атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Японские власти сознательно замалчивают американское "авторство" атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 г. Вместо этого в ходе ежегодных мемориальных церемоний в этих городах делаются кощунственные заявления, будто бы от России исходит угроза применения ядерного оружия», – говорится в приветствии министра к заседанию, посвященному 79-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

6 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления на памятной церемонии по случаю 79-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы заявил, что Россия якобы угрожает применить ядерное оружие.

Кисида заявил, что Япония, как единственное государство, пострадавшее от атомной бомбардировки, продолжит прилагать все усилия для достижения мира без ядерного оружия. 

13 апреля заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза всемирной организации осудила «неоднократную ядерную риторику Москвы», заявив, что Токио никогда не смирится с угрозой применения ядерного оружия.

Американские ВВС сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 г., на завершающем этапе Второй мировой войны. Атомные бомбардировки двух японских городов, в результате которых в общей сложности погибли 214 000 человек, стали единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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