Лавров: Япония допускает заявления о ядерной угрозе со стороны России
Токио допускает кощунственные заявления о якобы угрозе применения ядерного оружия со стороны России, замалчивая американское «авторство» атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Японские власти сознательно замалчивают американское "авторство" атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 г. Вместо этого в ходе ежегодных мемориальных церемоний в этих городах делаются кощунственные заявления, будто бы от России исходит угроза применения ядерного оружия», – говорится в приветствии министра к заседанию, посвященному 79-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
6 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления на памятной церемонии по случаю 79-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы заявил, что Россия якобы угрожает применить ядерное оружие.
Кисида заявил, что Япония, как единственное государство, пострадавшее от атомной бомбардировки, продолжит прилагать все усилия для достижения мира без ядерного оружия.
13 апреля заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза всемирной организации осудила «неоднократную ядерную риторику Москвы», заявив, что Токио никогда не смирится с угрозой применения ядерного оружия.
Американские ВВС сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 г., на завершающем этапе Второй мировой войны. Атомные бомбардировки двух японских городов, в результате которых в общей сложности погибли 214 000 человек, стали единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия.