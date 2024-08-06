Премьер Японии заявил о ядерных угрозах со стороны РФ во время речи о Хиросиме

Кисида уже высказывался о ядерных угрозах со стороны России. 11 апреля японский премьер-министр, выступая в конгрессе США, заявил, что РФ «продолжает угрожать применением ядерного оружия». Он указывал на обеспокоенность в мире в связи с возможностью повторения катастрофы, связанной с применением ядерного оружия, и говорил, что Япония – «верный союзник и стойкий друг» Вашингтона. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский называл слова Кисиды стыдом и позором.