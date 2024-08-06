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Премьер Японии заявил о ядерных угрозах со стороны РФ во время речи о Хиросиме

Ведомости

Премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь заявил, что Россия якобы угрожает применить ядерное оружие. Эту мысль он озвучил в ходе выступления на памятной церемонии по случаю 79-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы.

«Ситуация с ядерным разоружением становится все сложнее в свете угроз применения Россией атомного оружия», – сказал он (цитата по ТАСС).

Кисида также подчеркнул, что Япония, как единственное государство, пострадавшее от атомной бомбардировки, продолжит прилагать все усилия для достижения мира без ядерного оружия. В частности, Токио намерен играть роль моста в диалоге между ядерными и неядерными странами.

Кисида уже высказывался о ядерных угрозах со стороны России. 11 апреля японский премьер-министр, выступая в конгрессе США, заявил, что РФ «продолжает угрожать применением ядерного оружия». Он указывал на обеспокоенность в мире в связи с возможностью повторения катастрофы, связанной с применением ядерного оружия, и говорил, что Япония – «верный союзник и стойкий друг» Вашингтона. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский называл слова Кисиды стыдом и позором.

6 и 9 августа 1945 г. ВВС США сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии. Атомные бомбардировки двух японских городов, в результате которых в общей сложности погибли 214 000 человек, стали единственным в истории случаем боевого применения ядерного оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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