Премьер Японии заявил о ядерных угрозах со стороны РФ во время речи о Хиросиме
Премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь заявил, что Россия якобы угрожает применить ядерное оружие. Эту мысль он озвучил в ходе выступления на памятной церемонии по случаю 79-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы.
«Ситуация с ядерным разоружением становится все сложнее в свете угроз применения Россией атомного оружия», – сказал он (цитата по ТАСС).
Кисида также подчеркнул, что Япония, как единственное государство, пострадавшее от атомной бомбардировки, продолжит прилагать все усилия для достижения мира без ядерного оружия. В частности, Токио намерен играть роль моста в диалоге между ядерными и неядерными странами.
Кисида уже высказывался о ядерных угрозах со стороны России. 11 апреля японский премьер-министр, выступая в конгрессе США, заявил, что РФ «продолжает угрожать применением ядерного оружия». Он указывал на обеспокоенность в мире в связи с возможностью повторения катастрофы, связанной с применением ядерного оружия, и говорил, что Япония – «верный союзник и стойкий друг» Вашингтона. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский называл слова Кисиды стыдом и позором.
6 и 9 августа 1945 г. ВВС США сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии. Атомные бомбардировки двух японских городов, в результате которых в общей сложности погибли 214 000 человек, стали единственным в истории случаем боевого применения ядерного оружия.