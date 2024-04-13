Полянский назвал позором заявление Японии о ядерных угрозах России
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды «стыдом и позором». Во время выступления в конгрессе США японский премьер заявил об обеспокоенности в мире из-за ядерного оружия, не упомянув, кто устроил первую катастрофу.
«Какой стыд и позор», – написал Полянский в соцсети X.
11 апреля Кисида в ходе выступления в конгрессе назвал Японию «верным союзником и стойким другом» Вашингтона. Он также заявил, что РФ «продолжает угрожать применением ядерного оружия». Кисида указал на обеспокоенность в мире в связи с возможностью повторения связанной с применением ядерного оружия катастрофы.
Заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза всемирной организации также осудила «неоднократную ядерную риторику Москвы», заявив, что Токио никогда не смирится с угрозой применения ядерного оружия.
Катастрофы в Хиросиме и Нагасаки, как сказала она, никогда не должны повториться. Сино при этом не упомянула, что ядерная бомбардировка двух городов была организована США.
5 апреля японский премьер также заявил в интервью телекомпании PBS заявил, что страна собирается углубить сотрудничество с США в оборонной сфере, поскольку обеспокоена развитием военных возможностей Китая и его активностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Американские ВВС сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 г., на завершающем этапе Второй мировой войны. Атомные бомбардировки двух японских городов, в результате которых в общей сложности погибли 214 000 человек, стали единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия.