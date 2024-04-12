США и Япония обновили союзнические отношения

США и Япония обновили союзнические отношенияВ военной сфере станет больше паритета
Партнерство США и Японии вошло в «новую эру», говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, опубликованном на сайте Белого дома после визита японского лидера в Вашингтон 10 апреля. В сфере обороны стороны подтверждают приверженность условиям Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности 1960 г. и уточняют, что его условия распространяются на острова Сенкаку (китайское название – Дяоюйдао), которые остаются одной из причин территориальных споров между Японией и КНР. В заявлении Байдена и Кисиды осуждается любая попытка КНР изменить статус-кво в Южно-Китайском море силовыми методами.
Обновление существующего союза пройдет по двум основным направлениям, как следует из заявления. Во-первых, стороны договорились изменить структуру командования своими вооруженными силами. По условиям договора 1960 г. командование сил США на территории Японии может регулировать только их участие в совместных с японцами военных учениях. На протяжении нескольких лет Япония выступала за изменение этой системы в пользу более интегрированного сотрудничества военных двух стран, т. е., по сути, за совместное управление военными операциями. Аналогичная проблема осложняет координацию военно-морских сил Японии и США. Так, Седьмой флот США, базирующийся в порту Йокосука, несет службу под началом Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, расположенного на Гавайях.
Японская газета «Иомиури» сообщила 25 марта, что в администрации Байдена рассматривали два варианта решения этой задачи. Первый предусматривает расширение полномочий командования силами США в Японии для самостоятельного планирования и реализации совместных операций и учения с силами самообороны Японии. Второй вариант допускает создание отдельной группы в составе Индо-Тихоокеанского командования США, которая будет координировать свои действия с японцами. В ходе саммита 10 апреля Байден заявил, что стороны сотрудничают по созданию совместного командования.
Во-вторых, стороны договорились учредить совет по военной промышленности для совместного производства вооружений. Это подразумевает сближение Японии с объединением AUKUS (Австралия, Великобритания, США) посредством сотрудничества по так называемому второму компоненту. В этот компонент входит взаимодействие в сфере квантовых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности, а также разработка подводных и гиперзвуковых технологий, не связанных с ядерной составляющей (первый компонент включает сделку по продаже Австралии атомных подводных лодок). Предусмотрено и отдельное от AUKUS направление сотрудничества Японии совместно с Австралией и США – создание совместной архитектуры ПВО.
Также в пресс-релизе говорится о развитии сотрудничества Японии и США в космической сфере, поставке Токио крылатых ракет «Томагавк» и предоставлении возможности японским компаниям обслуживать американские военные корабли.
Обновление американо-японских союзнических отношений – очередной признак меняющейся роли Токио в системе безопасности АТР, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Вопросы сотрудничества американских войск с силами самообороны будут решаться на более высоком уровне и касаться не только обороны японских островов, но и активности двух стран по всему региону. Эксперт объясняет, что это очередной пример политики американцев по одновременному увеличению своих стратегических возможностей в определенном регионе и сокращению собственных расходов на эти цели за счет подключения союзников. «Японии есть что предложить. Она опережает всех союзников США, в том числе по НАТО, с точки зрения технологического потенциала. Например, в сфере ПРО и ПВО японцы – паритетные партнеры Вашингтона», – резюмирует Кашин.
Изменения в военных договоренностях мотивированы, с точки зрения Японии и США, в первую очередь угрозой со стороны Китая, говорит старший научный сотрудник Центра перспективных американских исследований МГИМО Анна Киреева.
За несколько недель до саммита Байдена и Кисиды в американских СМИ появилась информация, что японское правительство старается как можно быстрее обновить союзнические отношения с США, так как обеспокоено перспективами такого соглашения в случае переизбрания на ноябрьских выборах бывшего президента США Дональда Трампа. Например, экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил в конце марта, что бывший глава государства может потребовать от Японии ответных гарантий военной взаимопомощи (что не предусмотрено договором 1960 г.).
Но Киреева считает, что связывать нынешнее обновление американо-японского союза с опасением прихода Трампа к власти в 2025 г. некорректно. Союз с Японией был практически единственным в системе альянсов США, который не ставился под сомнение Трампом. Поэтому в случае его переизбрания следует ждать продолжения стратегического сближения США и Японии, резюмировала Киреева.