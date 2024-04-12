США и Япония обновили союзнические отношения

Обновление американо-японских союзнических отношений – очередной признак меняющейся роли Токио в системе безопасности АТР, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Вопросы сотрудничества американских войск с силами самообороны будут решаться на более высоком уровне и касаться не только обороны японских островов, но и активности двух стран по всему региону. Эксперт объясняет, что это очередной пример политики американцев по одновременному увеличению своих стратегических возможностей в определенном регионе и сокращению собственных расходов на эти цели за счет подключения союзников. «Японии есть что предложить. Она опережает всех союзников США, в том числе по НАТО, с точки зрения технологического потенциала. Например, в сфере ПРО и ПВО японцы – паритетные партнеры Вашингтона», – резюмирует Кашин.