Антикитайское партнерство AUKUS не спешит расширяться

AUKUS – не военный альянс в отличие от НАТО, а партнерство, сосредоточенное на научно-техническом и промышленном сотрудничестве без взаимных оборонных обязательств, объясняет старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Алешин. У США, Японии и Австралии уже развивается военное сотрудничество на двустороннем уровне, для этого им не нужно состоять в одной конкретной организации. AUKUS вряд ли перерастет в военный альянс в ближайшие годы, так как сначала они должны выполнить задачи первого пункта – предоставить Австралии атомные подводные лодки, что не получится сделать раньше конца 2030-х гг. Расширение этого пункта за счет включения новых стран тоже маловероятно, так как это может вызвать недовольство стран региона, обеспокоенных риском нарушения норм нераспространения, резюмировал Алешин.