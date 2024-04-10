Антикитайское партнерство AUKUS не спешит расширяться

Антикитайское партнерство AUKUS не спешит расширятьсяЭтого не хотят его участники
Расширение военно-технологического объединения AUKUS (Австралия, Великобритания, США) не планируется. Об этом 9 апреля заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Одновременно с этим он подчеркнул намерение расширять военные связи с Японией. Альбанезе рассматривает так называемый второй компонент AUKUS в качестве возможного направления сотрудничества с Токио. В этот компонент входят взаимодействие в сфере квантовых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности, а также разработка подводных и гиперзвуковых технологий, не связанных с ядерной составляющей (первый компонент включает сделку по продаже Австралии атомных подводных лодок). «У Японии очень продвинутая производственно-техническая база», – подчеркнул премьер-министр.
Разговоры о вступлении Японии в AUKUS активизировались в преддверии саммита президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который проходит 10 апреля. Позже, 11 апреля, к ним присоединится президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. Вместе они обсудят проблемы безопасности в Южно-Китайском море.
Помимо Японии, СМИ наблюдают за сближением AUKUS с Канадой. Издание Politico писало 20 марта со ссылкой на источники, что Оттава вместе с Токио «находятся в очереди на присоединение» ко второму компоненту, т. е. комплексу развития технологий. Но 8 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил покупку атомных подводных лодок, т. е. участия в первом компоненте.
Объединение AUKUS создано 15 сентября 2021 г. Считается, что договор прежде всего направлен на сдерживание Китая. AUKUS нужен США для одновременного соревнования с Китаем и экономии трат на содержание атомного подводного флота, объясняет директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Но несмотря на потенциальную экономию, участие большего количества государств на нынешнем этапе только осложнит функционирование инициативы.
Например, вступление технологически продвинутой Японии автоматически перераспределит роли внутри блока, что невыгодно как минимум двум из трех нынешних членов – Австралии и Великобритании. Что касается покупки подводных лодок Канадой, то для этого понадобится отдельное одобрение конгресса США. Кроме того, в канадском обществе еще нет согласия по поводу создания атомного подводного флота, что дополнительно удлиняет процесс принятия решений по этому вопросу.
AUKUS – не военный альянс в отличие от НАТО, а партнерство, сосредоточенное на научно-техническом и промышленном сотрудничестве без взаимных оборонных обязательств, объясняет старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Алешин. У США, Японии и Австралии уже развивается военное сотрудничество на двустороннем уровне, для этого им не нужно состоять в одной конкретной организации. AUKUS вряд ли перерастет в военный альянс в ближайшие годы, так как сначала они должны выполнить задачи первого пункта – предоставить Австралии атомные подводные лодки, что не получится сделать раньше конца 2030-х гг. Расширение этого пункта за счет включения новых стран тоже маловероятно, так как это может вызвать недовольство стран региона, обеспокоенных риском нарушения норм нераспространения, резюмировал Алешин.