Япония обвинила РФ в «ядерной риторике» и вспомнила о Хиросиме и Нагасаки
Заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза всемирной организации осудила «неоднократную ядерную риторику Москвы», заявив, что Токио никогда не смирится с угрозой применения ядерного оружия.
«Катастрофы в Хиросиме и Нагасаки никогда не должны повториться», – сказала она, не упомянув, что ядерная бомбардировка двух городов была организована США.
Дипломат также заявила, что Россия должна покинуть бывшие украинские территории, а мир на Украине должен основываться на Уставе ООН.
Американские ВВС сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 г., на завершающем этапе Второй мировой войны. Атомные бомбардировки двух японских городов, в результате которых в общей сложности погибли 214 000 человек, стали единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия.
Как отмечает ТАСС, в последний месяц японские дипломаты в ООН часто вспоминают об этой катастрофе, предпочитая не говорить об ответственности США. Ранее 12 апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в X прокомментировал словами «какой стыд и позор» выступление японского премьера Фумио Кисиды в конгрессе США об опасности повторения ядерной катастрофы из-за России.