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Япония обвинила РФ в «ядерной риторике» и вспомнила о Хиросиме и Нагасаки

Ведомости

Заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза всемирной организации осудила «неоднократную ядерную риторику Москвы», заявив, что Токио никогда не смирится с угрозой применения ядерного оружия.

«Катастрофы в Хиросиме и Нагасаки никогда не должны повториться», – сказала она, не упомянув, что ядерная бомбардировка двух городов была организована США.

Дипломат также заявила, что Россия должна покинуть бывшие украинские территории, а мир на Украине должен основываться на Уставе ООН.

Американские ВВС сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 г., на завершающем этапе Второй мировой войны. Атомные бомбардировки двух японских городов, в результате которых в общей сложности погибли 214 000 человек, стали единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия.

Как отмечает ТАСС, в последний месяц японские дипломаты в ООН часто вспоминают об этой катастрофе, предпочитая не говорить об ответственности США. Ранее 12 апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в X прокомментировал словами «какой стыд и позор» выступление японского премьера Фумио Кисиды в конгрессе США об опасности повторения ядерной катастрофы из-за России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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