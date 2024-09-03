Маск назвал причину отказа в подключении Starlink над Крымом для ВСУ

Starlink начал работать на Украине в конце февраля 2022 г. С соответствующей просьбой к Маску обратились украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 6000 спутников. Спутники Starlink помогают украинским военным в том числе направлять дроны и координировать артиллерийские удары. Сейчас интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах.