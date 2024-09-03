Маск назвал причину отказа в подключении Starlink над Крымом для ВСУ
Спутники Starlink не были подключены над Крымом для вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку это бы нарушило американское законодательство о санкциях. Об этом заявил основатель компании-производителя спутников SpaceX Илон Маск.
«В то время Starlink было запрещено включать спутниковые лучи в Крыму, поскольку это нарушало бы санкции США против России», – написал он в X.
По его словам, SpaceX получала «запрос посреди ночи» на активацию Starlink в Крыму от правительства Украины, но не получала запроса или разрешения на отмену санкций от правительства США.
«Если бы мы сделали так, как просила Украина, это было бы уголовным преступлением против закона США», – уточнил Маск.
Бизнесмен подчеркнул, что Starlink является «коммерческой системой, а не военной». По его словам, использование спутников для военных операций может привести к тому, что другие страны получат право на уничтожение спутников.
Starlink начал работать на Украине в конце февраля 2022 г. С соответствующей просьбой к Маску обратились украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 6000 спутников. Спутники Starlink помогают украинским военным в том числе направлять дроны и координировать артиллерийские удары. Сейчас интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах.