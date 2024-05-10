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Пентагон заявил о пресечении использования Россией терминалов Starlink

Ведомости

Пентагон объединился со SpaceX, чтобы запретить России использовать терминалы спутниковой связи Starlink, пишет Bloomberg со ссылкой на уходящего в отставку помощника министра обороны США по космической политике Джона Пламба.

Работающие с компанией SpaceX представители Пентагона, как заявил Пламб, пресекли несанкционированное использование Starlink российскими военными в ходе конфликта РФ с Украиной. По его словам, США участвуют в работе украинского правительства и американской компании «над противодействием незаконному использованию Россией терминалов Starlink». При это он допустил, что Москва «продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи».

9 февраля портал Defense One со ссылкой на украинские источники сообщил, что российские военные начали использовать систему Starlink. Сведения позже опроверг основатель SpaceX Илон Маск. Он подчеркнул, что компания не продает терминалы Starlink России прямо или косвенно. В Кремле также заявили, что эти системы не поставляются в РФ.

В марте газета The Washington Post сообщила, что демократы из палаты представителей США начали расследование возможного использования Россией терминалов Starlink. Они направили SpaceX письмо, в котором потребовали сообщать о жалобах на возможные незаконные приобретения терминалов. Позднее сенатор-демократ Элизабет Уоррен призвала Пентагон ограничить использование Starlink в России и ряде других регионов, поскольку это представляет «серьезную угрозу национальной безопасности» США и их союзников, пишет Bloomberg. Терминалы Starlink якобы продолжают продаваться в России, в частности, на Ozon, утверждает агентство. При этом оборудование, по данным продавцов, работает только на присоединенных территориях.

О начале работы Starlink на Украине Маск объявил в конце февраля 2022 г., с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 2300 спутников. Спутники Starlink помогают украинским военным в том числе направлять дроны и координировать артиллерийские удары.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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