Пентагон заявил о пресечении использования Россией терминалов Starlink

В марте газета The Washington Post сообщила, что демократы из палаты представителей США начали расследование возможного использования Россией терминалов Starlink. Они направили SpaceX письмо, в котором потребовали сообщать о жалобах на возможные незаконные приобретения терминалов. Позднее сенатор-демократ Элизабет Уоррен призвала Пентагон ограничить использование Starlink в России и ряде других регионов, поскольку это представляет «серьезную угрозу национальной безопасности» США и их союзников, пишет Bloomberg. Терминалы Starlink якобы продолжают продаваться в России, в частности, на Ozon, утверждает агентство. При этом оборудование, по данным продавцов, работает только на присоединенных территориях.