Зеленский уволил замглавы своего офиса
Президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму, следует из указа, опубликованного на сайте президента Украины.
Шурма был назначен на должность заместителя руководителя офиса президента Украины в ноябре 2021 г. С 2012 по 2019 гг. был генеральным директором металлургического комбината ПАО «Запорожсталь».
Серия отставок украинских чиновников началась 3 сентября. Решение об отставке приняли глава минстратегпрома Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська и глава минэкологии Руслан Стрелец, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и др.
«Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что в отставку может уйти и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его место может занять первый заместитель Кулебы Андрей Сибига.
В Верховной раде анонсировали, что с 4 сентября в кабинете министров Украины начнется обновление состава. Об этом сообщил глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, более 50% штатной численности кабинета министров Украины претерпят изменения.