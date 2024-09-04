Песков объяснил отсутствие Шойгу в делегации Путина в Туве
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу не сопровождал президента РФ Владимира Путина в его рабочей поездке в Туву, поскольку изменилась сфера деятельности экс-министра обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Он (Путин. – “Ведомости”) действительно там (в Туве. – “Ведомости”) бывал с краткими остановками для отдыха. Когда-то его сопровождал Шойгу, когда-то нет. <...> Но сейчас это была рабочая поездка. Сфера занятий Шойгу сейчас другая, он на другой должности. Поэтому он не входил в состав делегации президента», – объяснил Песков.
На вопрос, была ли эта первая поездка Путина в Туву, в которой его не сопровождал Шойгу, представитель Кремля ответил отрицательно. «Так нельзя сказать», – подчеркнул Песков.
Путин прилетел в столицу Тувы город Кызыл утром 2 сентября. Президент посетил школу №20, которая была построена в рамках федерального проекта «Современная школа», и провел там открытый урок «Разговоры о важном», приуроченный к 1 сентября. В ходе поездки он также встретился с главой Тувы Владиславом Ховалыгом и побывал в крупнейшем буддийском монастыре в стране «Тубтен Шедруб Линг». После Тувы Путин отправился с государственным визитом в Монголию.