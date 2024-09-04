Песков объяснил отсутствие Шойгу в делегации Путина в Туве

«Он (Путин. – “Ведомости”) действительно там (в Туве. – “Ведомости”) бывал с краткими остановками для отдыха. Когда-то его сопровождал Шойгу, когда-то нет. <...> Но сейчас это была рабочая поездка. Сфера занятий Шойгу сейчас другая, он на другой должности. Поэтому он не входил в состав делегации президента», – объяснил Песков.