Путин при осмотре корвета «Резкий» во Владивостоке поднял вопрос о жилье военных
Президент РФ Владимир Путин осмотрел корвет «Резкий» и пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в бухте Улисс во Владивостоке. В ходе своего визита глава государства отдельно затронул тему обеспечения военнослужащих Тихоокеанского флота жильем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Виктор Лиина сообщил президенту о готовности к сдаче одного из домов в микрорайоне «Снеговая падь», в котором предусмотрены 190 квартир для военнослужащих 155-й бригады.
«Два дома по плану сдаются до 31 декабря 2024 г. и еще два дома сдается до первого июля 2025 г. Всего в интересах Тихоокеанского флота и 155 бригады морской пехоты будет построено пять домов общим количеством квартир 1100», – рассказал Лиина, добавив, что в микрорайоне также строятся социальные объекты – школа на 1100 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс.
Перед этим президент с катера осмотрел площадку в бухте Промежуточная, где к 2031 г. планируется возвести новую верфь, специализирующуюся на морском торговом флоте (балкеры, танкеры, контейнеровозы, газовозы СПГ). Близость Владивостока будет способствовать обеспечению будущей верфи трудовыми ресурсами. Проект будет реализован совместно ВТБ и ОСК (100% акций компании переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет) по поручению президента. В июне на полях ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин заявил о планах построить две новых верфи за пять лет на Дальнем Востоке и на Северо-Западе России. Путин отмечал, что у ОСК есть необходимость в создании новых предприятий.
Корвет «Резкий» построен на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота. Принят в состав ВМФ в сентябре 2023 г. Приморская флотилия разнородных сил Тихоокеанского флота является самым крупным объединением Военно-морского флота России, она была сформирована в 1979 г.
Во Владивосток Путин прибыл ночью 4 сентября для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Президент проведет международные контакты, совещание по развитию Дальнего Востока, а также выступит на пленарном заседании ВЭФ, которое пройдет 5 сентября.