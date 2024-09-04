Путин при осмотре корвета «Резкий» во Владивостоке поднял вопрос о жилье военных

Перед этим президент с катера осмотрел площадку в бухте Промежуточная, где к 2031 г. планируется возвести новую верфь, специализирующуюся на морском торговом флоте (балкеры, танкеры, контейнеровозы, газовозы СПГ). Близость Владивостока будет способствовать обеспечению будущей верфи трудовыми ресурсами. Проект будет реализован совместно ВТБ и ОСК (100% акций компании переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет) по поручению президента. В июне на полях ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин заявил о планах построить две новых верфи за пять лет на Дальнем Востоке и на Северо-Западе России. Путин отмечал, что у ОСК есть необходимость в создании новых предприятий.