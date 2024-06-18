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Путин сообщил о планах построить еще одну верфь на Дальнем Востоке

Ведомости

На Дальнем Востоке будет построена еще одна верфь. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Такое решение было принято совместно с руководством Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

«Сделано в целом немало, но сделано должно быть еще больше. Мы только что с руководством Объединенной судостроительной корпорации обсуждали что и где строить. И все-таки у них есть необходимость создания новых предприятий, все-таки пришли к выводу, что следующее предприятие так же, как под Владивостоком создано, все равно будем создавать еще одно такое на Дальнем Востоке», – сказал он.

Путин добавил, что для привлечения на Дальний Восток специалистов «нужного уровня» требуется создать условия для них.

В июне на полях ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин заявил о планах построить две новых верфи за пять лет на Дальнем Востоке и на Северо-Западе России. В октябре 2023 г. 100% акций ОСК были переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет.

На Дальнем Востоке есть два основных судостроительных кластера – ОСК и Дальневосточный центр судостроения и судоремонта. Среди крупнейших предприятий – «Звезда», «Хабаровский судостроительный завод», «Амурский судостроительный завод» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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