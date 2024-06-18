Путин сообщил о планах построить еще одну верфь на Дальнем Востоке

«Сделано в целом немало, но сделано должно быть еще больше. Мы только что с руководством Объединенной судостроительной корпорации обсуждали что и где строить. И все-таки у них есть необходимость создания новых предприятий, все-таки пришли к выводу, что следующее предприятие так же, как под Владивостоком создано, все равно будем создавать еще одно такое на Дальнем Востоке», – сказал он.