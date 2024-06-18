Путин сообщил о планах построить еще одну верфь на Дальнем Востоке
На Дальнем Востоке будет построена еще одна верфь. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Такое решение было принято совместно с руководством Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
«Сделано в целом немало, но сделано должно быть еще больше. Мы только что с руководством Объединенной судостроительной корпорации обсуждали что и где строить. И все-таки у них есть необходимость создания новых предприятий, все-таки пришли к выводу, что следующее предприятие так же, как под Владивостоком создано, все равно будем создавать еще одно такое на Дальнем Востоке», – сказал он.
Путин добавил, что для привлечения на Дальний Восток специалистов «нужного уровня» требуется создать условия для них.
На Дальнем Востоке есть два основных судостроительных кластера – ОСК и Дальневосточный центр судостроения и судоремонта. Среди крупнейших предприятий – «Звезда», «Хабаровский судостроительный завод», «Амурский судостроительный завод» и др.