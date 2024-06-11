Дмитрий Патрушев сообщил об увеличении числа сданных рыбопромысловых судов
В начале 2023 г. заказчики получили всего 11 судов рыбопромыслового флота, но за прошедшее время их число выросло до 26. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев на заседании межведомственного штаба «Инцидент № 42. Рыбопромысловые суда», сообщает его аппарат.
На встрече были подняты вопросы поддержки строительства рыбопромыслового флота. В обсуждении также участвовали представители Минсельхоза и Минпромторга России, Росрыболовства и отраслевого бизнес-сообщества.
В ходе заседания Патрушев отметил, что в рамках «Инцидента № 42» была проделана серьезная работа в части нормативного регулирования. Чтобы увеличить число сданных судов, были разобраны вопросы в разрезе каждого судна и верфи, установлены причины задержки сроков и выработаны меры для решения ситуации, уточнили в аппарате.
Осенью 2023 г. начался второй этап программы инвестиционных квот. Между его участниками будет распределено 20% от общего допустимого улова водных биоресурсов на Дальнем Востоке. Этап также предусматривает строительство судов рыбопромыслового флота и береговых перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке. Первая заявочная кампания завершилась в декабре 2023 г., вторая будет идти до конца июня 2024 г.
Ожидается, что к 2027 г. в общей сложности будет сдано 106 кораблей. В августе 2023 г. на тот момент первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что второй этап инвестквот предполагает строительство 60 судов. В рамках первого этапа должны были построить 105 судов и 27 перерабатывающих заводов. В августе прошлого года работали 25 заводов, из 105 судов были готовы 18. Лут отмечала, что остальные траулеры и краболовы находятся на различных стадиях строительства.
Программа инвестквот действует в России с 2017 г. Она направлена на привлечение инвестиций в отрасль, модернизацию флота производственных мощностей. Целью программы является создание современной рыбной индустрии.