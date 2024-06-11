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Дмитрий Патрушев сообщил об увеличении числа сданных рыбопромысловых судов

Ведомости

В начале 2023 г. заказчики получили всего 11 судов рыбопромыслового флота, но за прошедшее время их число выросло до 26. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев на заседании межведомственного штаба «Инцидент № 42. Рыбопромысловые суда», сообщает его аппарат.

На встрече были подняты вопросы поддержки строительства рыбопромыслового флота. В обсуждении также участвовали представители Минсельхоза и Минпромторга России, Росрыболовства и отраслевого бизнес-сообщества.

В ходе заседания Патрушев отметил, что в рамках «Инцидента № 42» была проделана серьезная работа в части нормативного регулирования. Чтобы увеличить число сданных судов, были разобраны вопросы в разрезе каждого судна и верфи, установлены причины задержки сроков и выработаны меры для решения ситуации, уточнили в аппарате.

Осенью 2023 г. начался второй этап программы инвестиционных квот. Между его участниками будет распределено 20% от общего допустимого улова водных биоресурсов на Дальнем Востоке. Этап также предусматривает строительство судов рыбопромыслового флота и береговых перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке. Первая заявочная кампания завершилась в декабре 2023 г., вторая будет идти до конца июня 2024 г.

Ожидается, что к 2027 г. в общей сложности будет сдано 106 кораблей. В августе 2023 г. на тот момент первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что второй этап инвестквот предполагает строительство 60 судов. В рамках первого этапа должны были построить 105 судов и 27 перерабатывающих заводов. В августе прошлого года работали 25 заводов, из 105 судов были готовы 18. Лут отмечала, что остальные траулеры и краболовы находятся на различных стадиях строительства.

Программа инвестквот действует в России с 2017 г. Она направлена на привлечение инвестиций в отрасль, модернизацию флота производственных мощностей. Целью программы является создание современной рыбной индустрии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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