Дмитрий Патрушев сообщил об увеличении числа сданных рыбопромысловых судов

Ожидается, что к 2027 г. в общей сложности будет сдано 106 кораблей. В августе 2023 г. на тот момент первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что второй этап инвестквот предполагает строительство 60 судов. В рамках первого этапа должны были построить 105 судов и 27 перерабатывающих заводов. В августе прошлого года работали 25 заводов, из 105 судов были готовы 18. Лут отмечала, что остальные траулеры и краболовы находятся на различных стадиях строительства.