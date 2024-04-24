Рыбопромышленники просят учесть полуфабрикаты в отчетах за использование инвестквот

Рыбопромышленники просят учесть полуфабрикаты в отчетах за использование инвестквотПока выполнить обязательства перед государством можно только рыбным филе и фаршем
Рыбная отрасль предлагает государству учитывать всю номенклатуру продукции, выпускаемой рыбоперерабатывающими заводами, в отчете о предоставлении инвестиционных квот («квот под киль»), говорится в письме президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева в Росрыболовство. Сейчас по правилам инвестквот такие предприятия должны не менее 70% выловленной рыбы перерабатывать в филе или фарш.
ВАРПЭ предлагает расширить номенклатуру консервами, пресервами, копченой и соленой продукцией, котлетами, рыбными пельменями и т. п., следует из предложений ассоциации. Два источника «Ведомостей» в рыбопромышленных компаниях подтвердили, что совещания с Росрыболовством о внесении таких изменений сейчас активно ведутся.