Рыбопромышленники просят учесть полуфабрикаты в отчетах за использование инвестквот

Рыбная отрасль предлагает государству учитывать всю номенклатуру продукции, выпускаемой рыбоперерабатывающими заводами, в отчете о предоставлении инвестиционных квот («квот под киль»), говорится в письме президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева в Росрыболовство. Сейчас по правилам инвестквот такие предприятия должны не менее 70% выловленной рыбы перерабатывать в филе или фарш.