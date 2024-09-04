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МИД: Армения примет участие в саммите БРИКС

Ведомости

Армения примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Мнацакан Сафарян.

«Да, армянская сторона будет участвовать», – сказал он (цитата по «Sputnik Армения»).

Сафарян не уточнил, кто именно будет представлять Армению на саммите.

4 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что саммит БРИКС вызывает «скрежет зубов» у недругов России. В то же время организация ежедневно получает новые заявки на членство.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка,ОАЭ, Иран, Египет, Саудовская Аравия и Эфиопия. В 2024 г. в объединении председательствует Россия. Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов, 18 из них уже подтвердили свое участие, уточнял Ушаков на брифинге 2 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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