МИД: Армения примет участие в саммите БРИКС
Армения примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Мнацакан Сафарян.
Сафарян не уточнил, кто именно будет представлять Армению на саммите.
4 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что саммит БРИКС вызывает «скрежет зубов» у недругов России. В то же время организация ежедневно получает новые заявки на членство.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка,ОАЭ, Иран, Египет, Саудовская Аравия и Эфиопия. В 2024 г. в объединении председательствует Россия. Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов, 18 из них уже подтвердили свое участие, уточнял Ушаков на брифинге 2 сентября.