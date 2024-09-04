МИД: Армения примет участие в саммите БРИКС

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка,ОАЭ, Иран, Египет, Саудовская Аравия и Эфиопия. В 2024 г. в объединении председательствует Россия. Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов, 18 из них уже подтвердили свое участие, уточнял Ушаков на брифинге 2 сентября.