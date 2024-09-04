Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом

Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром ИбрагимомМалазийская сторона заявляла о намерении обсудить вопрос вступления страны в БРИКС
«Господин премьер-министр, прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли решение приехать и принять участие в Восточном экономическом форуме», – сказал Путин. Он выразил уверенность, что мероприятие послужит задаче дальнейшего сближения экономик региона в целом. Ибрагим, в свою очередь, поблагодарил Путина за приглашение на форум.
ТАСС со ссылкой на заявление Ибрагима сообщает, что он хотел обсудить с Путиным конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Малазийская сторона также намерена обсудить вопрос ее вступления в БРИКС.
В июне этого года Ибрагим сообщил, что Малайзия скоро начнет официальный процесс вступления в БРИКС. Пока власти ждут ответа от правительства ЮАР. Премьер-министр отметил, что «плодотворно работает» с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силва «над политикой расширения».
ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. Форум был учрежден в 2015 г. указом президента для содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.