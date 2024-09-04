Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом

«Господин премьер-министр, прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли решение приехать и принять участие в Восточном экономическом форуме», – сказал Путин. Он выразил уверенность, что мероприятие послужит задаче дальнейшего сближения экономик региона в целом. Ибрагим, в свою очередь, поблагодарил Путина за приглашение на форум.