МИД: ВСУ используют дроны британской настройки для атак по территории России

3 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил начальника штаба командования сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого от исполнения обязанностей. Гладкой был назначен на эту должность только в конце августа. 30 августа народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила о наличии у супруги Гладкого гражданства России. Кроме того, депутат сообщила, что дочь военного выступала от России на спортивных соревнованиях.