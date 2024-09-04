МИД: ВСУ используют дроны британской настройки для атак по территории России
Настройка беспилотников ВСУ, атаковавших топливное хранилище в Ростовской области в начале августа, осуществлялась на территории Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась в районе города Солсбери рядом со штаб-квартирой компании Callen-Lenz GB и в районе города Ньюпорт в Уэльсе в ангаре британской компании Safran Seats GB, заявляется в сообщении. Обе компании специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности.
Сборка дронов проводилась уже на Украине, в Вышгородском районе Киевской области. Запуск осуществлялся с позиций недалеко от украинского Славянска.
«Рассматриваем данные факты как подтверждение поддержки Лондоном террористических методов борьбы, применяемых киевским режимом. Фактическое спонсирование и участие Британии в подготовке ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению нашей страны возлагает на Лондон наравне с его киевскими марионетками всю тяжесть ответственности за продолжающееся кровопролитие», – говорится в комментарии Захаровой.
20 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что правительство Украины выделило 24 млрд гривен ($580 млн) на закупку беспилотников для вооруженных сил страны. По его словам, беспилотники производят 500 украинских компаний.
3 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил начальника штаба командования сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого от исполнения обязанностей. Гладкой был назначен на эту должность только в конце августа. 30 августа народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила о наличии у супруги Гладкого гражданства России. Кроме того, депутат сообщила, что дочь военного выступала от России на спортивных соревнованиях.