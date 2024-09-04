Умер зампредседателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко

В 2001 г. Иваненко был удостоен медали «Защитнику свободной России», которая считается первой государственной наградой РФ (была учреждена в 1992 г.). В 2002 г. он получил благодарность от президента РФ Владимира Путина. Главой государства был отмечен вклад Иваненко, который на тот момент был депутатом Госдумы, в разработку проекта федерального бюджета на 2002 г.