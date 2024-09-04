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Умер зампредседателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко

Ему было 65 лет
Анастасия Швецова
Антон Новодережкин / ТАСС

На 66-м году жизни скончался заместитель председателя партии «Яблоко», председатель московского отделения партии Сергей Иваненко. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Иваненко умер 4 сентября. Причина смерти не уточняется. Дата и место прощания с политиком станут известны позднее.

Сергей Иваненко родился 12 января 1959 г. в Грузинской ССР в семье кадрового военного. Окончил экономический факультет МГУ, после выпуска пять лет работал в вузе до 1990 г. 

Он был депутатом первых трех созывов Госдумы с 1993 по 2003 г. Стал автором и соавтором более 80 законопроектов. В частности, Иваненко участвовал в разработке альтернативных экономических программ, включая «500 дней» – программе перехода плановой экономики СССР к рыночной. В период работы в Госдуме также занимал должность первого замруководителя фракции «Яблоко» (с 1995 г.).

После окончания депутатских полномочий Иваненко на четыре года перешел на пост вице-президента в Российскую шахматную федерацию, а также стал председателем Российской шахматной лиги. У него был разряд мастера спорта по шахматам. 

Занимал должность первого заместителя председателя партии «Яблоко» с 2004 по 2008 г. (при Григории Явлинском), должность зампредседателя – с 2016 г. и до конца жизни (при Эмилии Слабуновой и Николае Рыбакове). Кроме того, с 2019 г. Иваненко возглавлял московское отделение партии.

В 2001 г. Иваненко был удостоен медали «Защитнику свободной России», которая считается первой государственной наградой РФ (была учреждена в 1992 г.). В 2002 г. он получил благодарность от президента РФ Владимира Путина. Главой государства был отмечен вклад Иваненко, который на тот момент был депутатом Госдумы, в разработку проекта федерального бюджета на 2002 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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