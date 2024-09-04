Умер зампредседателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко

Умер зампредседателя партии «Яблоко» Сергей ИваненкоЕму было 65 лет
На 66-м году жизни скончался заместитель председателя партии «Яблоко», председатель московского отделения партии Сергей Иваненко. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.
Иваненко умер 4 сентября. Причина смерти не уточняется. Дата и место прощания с политиком станут известны позднее.
Сергей Иваненко родился 12 января 1959 г. в Грузинской ССР в семье кадрового военного. Окончил экономический факультет МГУ, после выпуска пять лет работал в вузе до 1990 г.
Он был депутатом первых трех созывов Госдумы с 1993 по 2003 г. Стал автором и соавтором более 80 законопроектов. В частности, Иваненко участвовал в разработке альтернативных экономических программ, включая «500 дней» – программе перехода плановой экономики СССР к рыночной. В период работы в Госдуме также занимал должность первого замруководителя фракции «Яблоко» (с 1995 г.).
После окончания депутатских полномочий Иваненко на четыре года перешел на пост вице-президента в Российскую шахматную федерацию, а также стал председателем Российской шахматной лиги. У него был разряд мастера спорта по шахматам.
Занимал должность первого заместителя председателя партии «Яблоко» с 2004 по 2008 г. (при Григории Явлинском), должность зампредседателя – с 2016 г. и до конца жизни (при Эмилии Слабуновой и Николае Рыбакове). Кроме того, с 2019 г. Иваненко возглавлял московское отделение партии.
В 2001 г. Иваненко был удостоен медали «Защитнику свободной России», которая считается первой государственной наградой РФ (была учреждена в 1992 г.). В 2002 г. он получил благодарность от президента РФ Владимира Путина. Главой государства был отмечен вклад Иваненко, который на тот момент был депутатом Госдумы, в разработку проекта федерального бюджета на 2002 г.