«Яблоко» больше не участвует в выборах в Москве

«Яблоко» больше не участвует в выборах в МосквеВ партии говорят, что на этом политическая жизнь не заканчивается
Тушинский районный суд Москвы 23 августа снял с выборов шестерых ранее зарегистрированных кандидатов от «Яблока» на досрочных выборах муниципальных депутатов в Куркине. В качестве причины для снятия кандидатов указывалось отсутствие в представленном комиссии протоколе столичной конференции, прошедшей 2 августа, результатов тайного голосования по каждому кандидату, пояснили в партии. В суд с иском к территориальной избирательной комиссии с требованием снять оппонентов обратились два самовыдвиженца – Олег Тушев и Павел Якимов.
Партия планирует обжаловать решение, сказали «Ведомостям» в пресс-службе «Яблока». Оспорить принятое районным судом решение можно будет с помощью подачи апелляционной жалобы, пояснил электоральный юрист Гарегин Митин. «Но если в апелляции «Яблоко» не добьется своего, то вероятность возвращения кандидатов к кампании в рамках кассации практически стремится к нулю», – подчеркнул Митин.
Фактически выборы в Куркине – единственная муниципальная кампания 2024 г. в Москве, в которой должны были участвовать яблочники. Партия не выдвинула кандидатов на выборах местных депутатов в восьми других муниципалитетах столицы (в Новомосковском и Троицком административных округах).
«Яблоко» на предстоящих выборах не получит места и в Мосгордуме: единственный кандидат от партии, сумевший собрать подписи для участия в этих выборах, зампред московского отделения Максим Круглов не был зарегистрирован. Комиссия признала недействительными 1037 подписей, писали «Ведомости».
В седьмом созыве Мосгордумы во фракции «Яблока» состояло четыре депутата: Круглов, Дарья Беседина (иноагент), а также ряд статусных парламентариев с политическим стажем. В частности, бывший уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, бывший председатель «Яблока» Сергей Митрохин, который был депутатом как городского, так и федерального парламента (в I–III созывах), а также досрочно сложивший с себя полномочия в январе 2024 г. Владимир Рыжков (тоже был депутатом Госдумы I–IV созывов, в том числе первым вице-спикером федерального парламента).
Таким образом, в Москве больше не осталось кандидатов, баллотирующихся от партии Григория Явлинского. В Мосгордуме фракция «Яблока» была не всегда: во втором (выборы 1997 г. – получили 4 мандата), в третьем (выборы 2001 г. – получили 2 мандата), четвертом (выборы 2005 г. – получили 3 мандата) и седьмом созывах (выборы 2019 г. – 4 мандата).
Партия продолжит заниматься своей деятельностью: политики будут встречаться с жителями, издавать газету, продвигать свою повестку, сказал «Ведомостям» глава «Яблока» Николай Рыбаков. «Не буду отрицать, Мосгордума – это важная площадка для продвижения своей позиции <...> но это не критично для того, чтобы партия продолжала работать в современных условиях», – пояснил он. Работа политиков от «Яблока» вряд ли как-то изменится: то, чем занимались депутаты, партия продолжит делать на уровне региональной ячейки в Москве, согласился Круглов: «Конечно, инструментов в наших руках станет меньше, статус ниже, но тем не менее суть работы от этого не меняется».
«Яблоко» сейчас находится в очень сложной ситуации, посетовал Митрохин. Для нормализации положения необходимо проанализировать все прошедшие избирательные кампании и скорректировать тактику их ведения – это должно позволить в будущем пробиться «Яблоку» на выборы, считает он. «Если партия найдет в себе силы это сделать, то, думаю, мы восстановим свои позиции <...> в Москве. Все-таки это столица, политический флагман в стране, здесь, конечно, надо восстанавливать позиции», – убежден он.
Сейчас столичным отделением партии руководит давний соратник Явлинского – заместитель председателя партии Сергей Иваненко. В «Яблоке» говорят, что пока не готовятся делать оргвыводы по итогам кампании. Пока сложно сказать, будет ли партия готовиться к выборам в Госдуму в 2026 г., уточнил Круглов, который занимает должность заместителя председателя московского и федерального «Яблока». Несмотря на то что «Яблоко» пропускает целый электоральный цикл в Москве, партийцы будут взаимодействовать с избирателями – именно эта «близость к народу» к 2026 г. должна «выстрелить» на выборах в Госдуму, заключил Митрохин.
Слабое место «Яблока» в контексте муниципальной политики в столице заключается в том, что партия не сумела выстроить рабочее взаимодействие с исполнительной властью, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Здесь на федеральных лозунгах, даже резко критичных, сложно добиваться результатов», – подчеркнул он. Кроме того, по его словам, у партии и так «объективно снижается электоральная база»: другие политические силы, например «Новые люди», ведут себя более активно, обратил внимание он. Эта партия выдвинула кандидатов на всех муниципальных выборах 2024 г., кандидаты зарегистрированы.
Снятие кандидатов в Куркине произошло из-за недостаточной подготовки яблочников к подаче документов, утверждает политолог Александр Асафов. Всего на муниципальные выборы в этом районе изначально зарегистрировали 29 кандидатов, поэтому говорить о нелояльности комиссии к конкретной партии не приходится, добавил он. Не исключено, что префектура просто решила подстраховаться, отмечает политолог Александр Кынев.
Впрочем, даже если бы «Яблоко» допустили на выборы, партии с ее рейтингом (федеральный электоральный рейтинг, по данным Фонда общественного мнения на 23 августа, равен 3%. – «Ведомости») было бы сложно победить, считает замдиректора Института региональных проблем Николай Юханов. «Позиция партии по спецоперации привела не только к закрытию дверей в гордуму, но и к схлопыванию форточек», – уверен он. Для того чтобы реабилитироваться в Москве, «Яблоку» необходимо скорректировать и актуализировать программы, стратегии и тактики, а также подобрать политиков, которым люди в текущих условиях поверят, подчеркнул Костин.