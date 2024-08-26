«Яблоко» больше не участвует в выборах в Москве

Партия продолжит заниматься своей деятельностью: политики будут встречаться с жителями, издавать газету, продвигать свою повестку, сказал «Ведомостям» глава «Яблока» Николай Рыбаков. «Не буду отрицать, Мосгордума – это важная площадка для продвижения своей позиции <...> но это не критично для того, чтобы партия продолжала работать в современных условиях», – пояснил он. Работа политиков от «Яблока» вряд ли как-то изменится: то, чем занимались депутаты, партия продолжит делать на уровне региональной ячейки в Москве, согласился Круглов: «Конечно, инструментов в наших руках станет меньше, статус ниже, но тем не менее суть работы от этого не меняется».