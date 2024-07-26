В МГИК назвали кампанию в Мосгордуму «более конкурентной» по сравнению с 2019 годом

Кампания в Мосгордуму «более конкурентная» по сравнению с 2019 г., заявил «Ведомостям» зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. В подтверждение этому тезису он приводит цифры: сейчас зарегистрированы 286 кандидатов, в то время как пять лет назад – 230. «У нас где-то 6–7 претендентов на мандат», – пояснил он. Всего в списках по 45 одномандатным округам 389 человек, в том числе 98 самовыдвиженцев. Впрочем, опрошенные «Ведомостями» эксперты оценивают кампанию более осторожно. По их прогнозам, представительство парламентских партий в столичном парламенте может сократиться.