В МГИК назвали кампанию в Мосгордуму «более конкурентной» по сравнению с 2019 годом

В МГИК назвали кампанию в Мосгордуму «более конкурентной» по сравнению с 2019 годомПри этом фракции ряда партий сократятся, прогнозируют эксперты, сильнее всего это будет заметно по КПРФ
Кампания в Мосгордуму «более конкурентная» по сравнению с 2019 г., заявил «Ведомостям» зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. В подтверждение этому тезису он приводит цифры: сейчас зарегистрированы 286 кандидатов, в то время как пять лет назад – 230. «У нас где-то 6–7 претендентов на мандат», – пояснил он. Всего в списках по 45 одномандатным округам 389 человек, в том числе 98 самовыдвиженцев. Впрочем, опрошенные «Ведомостями» эксперты оценивают кампанию более осторожно. По их прогнозам, представительство парламентских партий в столичном парламенте может сократиться.
Наибольшие потери понесет КПРФ: из восьми действующих депутатов фракции (в начале созыва было 13) могут остаться лишь трое, считают два близких к горкому источника «Ведомостей». Как ожидается, от КПРФ мандаты получат внук лидера партии и глава комиссии МГД по промышленной политике Леонид Зюганов (округ № 20) – ему будет оппонировать от «Единой России» пенсионер Александр Ломаченко. Также пройти должен руководитель фракции Николай Зубрилин (№ 10) – против него от партии власти будет глава муниципального округа Марфино Зинаида Авдошкина.
Еще один проходной округ (№ 17), говорит близкий к партии источник, у бывшего вице-спикера ивановской облдумы Вячеслава Арбузова – против него единороссы выдвинули главврача городской поликлиники № 191 в Измайлове Марию Соколову. Арбузов – председатель совета директоров АО «Зарубежэнергопроект», собеседники «Ведомостей» называют его близким к депутату Государственной думы от КПРФ Вадиму Кумину, которого называли одним из спонсоров партии (участвовал в выборах мэра 2018 г.).
Зубрилин – это известный в своем округе человек, у которого, «безусловно», есть шансы на прохождение в новый созыв МГД, считает политолог Александр Асафов. Также, вероятно, пройдет и Зюганов, его фамилия – это партийный бренд, добавил Асафов. Арбузов же, несмотря на то что является новым человеком для Мосгордумы, считается политическим тяжеловесом, подчеркнул он. Учитывая партийную поддержку этого кандидата и оппозиционную настроенность Восточного округа, Арбузов также имеет хорошие шансы на получение мандата, считает политолог.
КПРФ выдвинула кандидатов во всех 45 округах, но нынешние выборы в Мосгордуму более трудные по сравнению с предыдущими кампаниями, заявил Зубрилин «Ведомостям». По его словам, ДЭГ и коронавирусные ограничения усложняют работу кандидатам партии. Сложность текущей избирательной кампании заключается в том, что сейчас нет возможности активно проводить агитационные мероприятия на улице, пояснил депутат Государственной думы от Москвы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.
Партии ведут активные предвыборные кампании лишь в тех округах, где у них есть высокие шансы на победу, говорит политолог Евгений Минченко. Но многие партии перестали гнаться за количеством кандидатов – эта тенденция прослеживается и в регионах, обратил внимание политтехнолог Сергей Поляков. «Непростое время, политические сложности на внешнем направлении и другие аспекты сегодняшней действительности должны учитываться кандидатами в депутаты», – сказал «Ведомостям» Зубрилин.
В 2019 г. от КПРФ прошли 13 кандидатов. К настоящему моменту действующих депутатов восемь: Зубрилин, Зюганов, Сергей Севастьянов (15-й округ), Виктор Максимов (17-й округ), Елена Янчук (18-й округ), Павел Тарасов (24-й округ), Любовь Никитина (31-й округ), Екатерина Енгалычева (42-й округ). Ранее из фракции были исключены депутаты Дмитрий Локтев, Елена Шувалова, Евгений Ступин. Еще один депутат, Николай Губенко, умер, Олег Шереметьев осужден за мошенничество.
Скорее всего, партия власти рассматривает возможность конкурентных выборов, которые позволят оппозиционным кандидатам получить 7–10 мандатов, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков (сотрудничает с «Новыми людьми»). По его оценке, большинство из этих мест уйдет к КПРФ – порядка 3–5 мандатов, ЛДПР и «Справедливой России» удастся завоевать по одному мандату, предполагает он. «Новые люди» могут рассчитывать на получение 1–5 мест, допускает Гращенков.
По итогам выборов в Мосгордуму 2019 г. кандидаты, поддержанные мэром Москвы Сергеем Собяниным, получили 25 из 45 мандатов. Тогда единороссы официально не выдвинули ни одного кандидата, но партия поддержала 26 самовыдвиженцев. Сейчас 20 входят во фракцию «Единая Россия» (Елена Кац победила на довыборах в 2021 г.), еще пять – в объединение «Моя Москва». Оппозиции в 2019 г. удалось заполучить 20 мандатов: помимо коммунистов четыре достались «Яблоку» и три – «Справедливой России».
У ЛДПР ранее никогда не было представителя в Мосгордуме. Сейчас одна из наиболее активных претенденток на получение мандата – советник председателя ЛДПР Мария Воропаева (№ 38), обратил внимание Асафов. По его оценке, она ведет активную кампанию, выступает с патриотической позицией, основываясь на идеях развития города, брендируя свои агитационно-пропагандистские материалы надписью «Мой район».
Что касается членов фракции «Справедливой России», Асафов отметил, что у Магомета Яндиева не так много шансов на продление своего нахождения в МГД, поскольку его противник от партии власти Максим Джетыгенов, по оценке политолога, более сильный кандидат. Два других действующих депутата (Александр Соловьев и иноагент Михаил Тимонов) на выборы не пошли. От СР идут на выборы и известные партийцы, к примеру начальник партийной «молодежки» Анастасия Павлюченкова (34-й округ, от «Единой России» там выдвинут муниципальный депутат Екатерина Раззакова).
«Новые люди» будут дебютировать на выборах в Мосгордуму с 45 выдвинутыми кандидатами, наиболее известный из которых – сооснователь партии и бывший бизнес-партнер Алексея Нечаева по Faberlic Александр Даванков (44-й округ), он же дядя нынешнего вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Вероятно, «Новые люди» сумеют получить свою фракцию в МГД: у Даванкова есть «хорошие шансы» на прохождение, несмотря на то что его оппонент от «Единой России», главврач ГБУЗ «ГП № 3 ДЗМ» Елена Самышина также ведет активную кампанию, говорит Гращенков.
В сложившейся конфигурации прослеживается консенсусный сценарий: парламентские партии от оппозиции обеспечены минимальным числом мандатов в округах, где не выставляют сильных кандидатов от «Единой России», а те, в свою очередь, избегают риска соревноваться с ресурсными кандидатами от оппозиционных партий, говорит политтехнолог Олег Захаров. Даже когда представительство оппозиции в Мосгордуме было не номинальным, большой истории успеха ни у одной из таких партий не было, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Не стоит ожидать, что в восьмой созыв Мосгордумы пройдет такое же количество кандидатов от оппозиции, как в 2019 г., заключил Поляков. У избирателей в целом поменялся запрос: протестные настроения сменились прагматическими потребностями, направленными на развитие города, добавил Асафов.
В подготовке материала участвовали Максим Иванов и Екатерина Гробман