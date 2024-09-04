Путин по видеосвязи дал старт работе трех предприятий на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе трех новых дальневосточных предприятий, говорится в сообщении в Telegram-канала Кремля.
На Дальнем Востоке запущен Приморский завод пластиковых труб и горно-обогатительный комбинат «Озерный». Кроме того, на полную мощность заработал угольный порт «Суходол». Путин отдельно отметил работу порта.
«Я посмотрел – оборудование у вас современное, и практически пыли не появляется в окружающей среде», – сказал президент.
Вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев также доложил главе государства, что за последние 10 лет в макрорегион пришло 4,2 трлн руб. частных инвестиций. С прошедшего ВЭФа за год пришло 800 млрд руб., введено 152 предприятия, создано 18 000 рабочих мест. По его данным, объем привлеченных инвестиций в Дальний Восток к 2030 г. может достичь 12 трлн руб.