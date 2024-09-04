Путин встретился с губернатором Приморья Кожемяко
Президент России Владимир Путин в завершении первого дня рабочей поездки в Приморский край провел встречу с главой региона Олегом Кожемяко. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Президент в начале встречи предложил Кожемяко не тратить время на «общие вещи», а перейти к наиболее важным в регионе вопросам. Губернатор сообщил, что подготовил для Путина презентацию и соответствующие документы.
Путин прибыл во Владивосток ночью 4 сентября для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Глава государства по видеосвязи дал старт работе трех новых дальневосточных предприятий: Приморского завода пластиковых труб и горно-обогатительного комбината «Озерный». Кроме того, на полную мощность заработал угольный порт «Суходол». Президент России осмотрел площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте и, среди прочего, провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном.
Путин также планирует выступить на пленарном заседании ВЭФа, которое пройдет 5 сентября.