Путин встретился с губернатором Приморья Кожемяко

Путин прибыл во Владивосток ночью 4 сентября для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Глава государства по видеосвязи дал старт работе трех новых дальневосточных предприятий: Приморского завода пластиковых труб и горно-обогатительного комбината «Озерный». Кроме того, на полную мощность заработал угольный порт «Суходол». Президент России осмотрел площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте и, среди прочего, провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном.