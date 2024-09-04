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Путин встретился с губернатором Приморья Кожемяко

Ведомости

Президент России Владимир Путин в завершении первого дня рабочей поездки в Приморский край провел встречу с главой региона Олегом Кожемяко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент в начале встречи предложил Кожемяко не тратить время на «общие вещи», а перейти к наиболее важным в регионе вопросам. Губернатор сообщил, что подготовил для Путина презентацию и соответствующие документы.

Путин прибыл во Владивосток ночью 4 сентября для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Глава государства по видеосвязи дал старт работе трех новых дальневосточных предприятий: Приморского завода пластиковых труб и горно-обогатительного комбината «Озерный». Кроме того, на полную мощность заработал угольный порт «Суходол». Президент России осмотрел площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте и, среди прочего, провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

Путин также планирует выступить на пленарном заседании ВЭФа, которое пройдет 5 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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