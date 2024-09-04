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Медведев допустил расширение «санитарного кордона» до Польши

Ведомости

Ширину «санитарного кордона», который необходим России для защиты от украинских ударов, необходимо будет расширить до Польши в случае поставок ВСУ дальнобойного оружия. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик назвал «очевидной» необходимость создавать на будущее «санитарный кордон», чтобы в РФ «ничего не прилетало». Неизвестно, какого размера может быть эта территория, но такой кордон «должен быть достаточным», указал Медведев.

«Но если они хотят получить дальнобойные средства поражения, крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простирать на всю глубину, до Польши», – сказал зампред Совбеза. 

13 июня президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с военкорами допустил создание «санитарной зоны» на территории Украины в случае продолжения обстрелов приграничных регионов. Похожую мысль он высказывал и позднее в том же месяце. 

Глава государства говорил, что атаки украинских беспилотников на Кремль, на Белгородскую область и другие российские регионы являются попыткой Киева спровоцировать Москву на «ответные серьезные мощные действия». Президент РФ заявил, что для российской армии нет технических ограничений, чтобы «уничтожить любое здание или сооружение в центре Киева», но Россия не делает этого «по ряду соображений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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