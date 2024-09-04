Медведев допустил расширение «санитарного кордона» до Польши
Ширину «санитарного кордона», который необходим России для защиты от украинских ударов, необходимо будет расширить до Польши в случае поставок ВСУ дальнобойного оружия. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик назвал «очевидной» необходимость создавать на будущее «санитарный кордон», чтобы в РФ «ничего не прилетало». Неизвестно, какого размера может быть эта территория, но такой кордон «должен быть достаточным», указал Медведев.
«Но если они хотят получить дальнобойные средства поражения, крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простирать на всю глубину, до Польши», – сказал зампред Совбеза.
13 июня президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с военкорами допустил создание «санитарной зоны» на территории Украины в случае продолжения обстрелов приграничных регионов. Похожую мысль он высказывал и позднее в том же месяце.
Глава государства говорил, что атаки украинских беспилотников на Кремль, на Белгородскую область и другие российские регионы являются попыткой Киева спровоцировать Москву на «ответные серьезные мощные действия». Президент РФ заявил, что для российской армии нет технических ограничений, чтобы «уничтожить любое здание или сооружение в центре Киева», но Россия не делает этого «по ряду соображений».