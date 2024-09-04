Медведев допустил расширение «санитарного кордона» до Польши

Глава государства говорил, что атаки украинских беспилотников на Кремль, на Белгородскую область и другие российские регионы являются попыткой Киева спровоцировать Москву на «ответные серьезные мощные действия». Президент РФ заявил, что для российской армии нет технических ограничений, чтобы «уничтожить любое здание или сооружение в центре Киева», но Россия не делает этого «по ряду соображений».